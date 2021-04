Accostato spesso al Napoli, Benitez si dichiara: “Cerco progetto serio”

Rafa Benitez ha parlato del suo futuro e di ciò che starebbe cercando per ripartire. Intanto Napoli fa ancora il suo nome

Rafa Benitez ha parlato del suo prossimo futuro nel corso di una lunga intervista a “Marca”. L’ex tecnico di Napoli, Liverpool e Real Madrid ha provato a chiarire quali potrebbero essere le sue preferenze in vista di una nuova destinazione. Numerose le offerte ricevute nel corso dei mesi passati, ha chiarito Benitez, ma nessuna, evidentemente, è riuscita ad affascinare più di altre, o almeno a lasciar presagire un progetto tecnico serio.

Proprio quello di cui è alla ricerca di tecnico spagnolo, ex campione d’Europa con il Liverpool. Un progetto serio ed ambizioso, magari in Premier League, che resta la sua meta preferita. Un contesto proficuo e stimolante che possa dargli la possibilità di confrontarsi, ancora una volta con le ambizioni di un club che mette al centro di tutto il progetto tecnico. Qualcosa per cui lottare, qualcosa per cui ambire a posizioni di riguardo, questo si cerca. Napoli resta alla finestra.

Accostato spesso al Napoli, Benitez si dichiara: ancora nessuna indiscrezione di riguardo

Non esistono ancora, al momento, indiscrezioni tali da poter accostare con certezza il nome di Rafa Benitez a quello di un nuovo club europeo. Nei mesi scorsi, all’indomani del periodo nero di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, si era fatto più volte proprio il nome di Benitez, prima come possibile traghettatore e poi come sostituto per la prossima stagione. Un rapporto che sembra non essersi ancora esaurito tra il tecnico spagnolo e la società azzurra.

Benitez al momento resta fermo ed il Napoli non ha ancora chiaramente espresso quale potrebbe essere il profilo del nuovo tecnico, per la prossima stagione. A Napoli si parla di Inzaghi, di Sarri, ma anche di Italiano di Allegri, e dello stesso Benitez. Si parla, in verità, un po’ di tutto, cosi, come tipicamente avviene di questi tempi, con le squadre, quasi sempre, impegnate in profonde rifondazioni e nuove progettualità.