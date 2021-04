Nuova maglia Inter, ironia social dopo la presentazione: “Imbarazzante”

L’Inter ha presentato la quarta maglia, la prima con il nuovo logo: scoppia l’ironia sui social, con tifosi molto divisi sull’estetica della divisa.

In occasione del cambio del logo, l’Inter ha presentato la sua nuova maglia. Come sottolineato dal comunicato, la collezione I M si è particolarmente ispirata ai valori di fratellanza e di inclusione. Inoltre, i graphic designer Dee Mo e Moab chiamati a realizzare questa divisa hanno preso spunto dalle forme geometriche e architettoniche della città di Milano.

La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza 👉 https://t.co/Qt6eelGarx#IMInter — Inter (@Inter) April 7, 2021

Questa nuova maglia dell’Inter – la quarta di questa stagione – è già disponibile in vendita online sul sito della Nike e prossimamente sarà indossata anche dai calciatori in una gara ufficiale. Sui social, però, non tutti i tifosi sono particolarmente contenti. La t-shirt presenta tre colori (nero, giallo e blu) e forme poco definite.

Nuova maglia Inter, tifosi scontenti: “Peggio di quella tovaglia indossata quest’anno”

La quarta divisa fa discutere. Concettualmente è molto lontana dalla classica maglia nerazzurra ed è piena di forme geometriche diverse tra loro, che potrebbero creare confusione, anche ai telespettatori. Infatti, un tifoso dell’Inter ha commentato il post di presentazione della nuova maglia, condividendo la sua opinione personale: “Buona per gli allenamenti“.

bellissima come maglia di allenamento, ma pensare di vederla in una gara ufficiale mi dà la nausea. Il marketing non può passare sopra a tutto… — LadyGioiosa (@Ladybauscia) April 7, 2021

Qualcun altro fa riferimento al secondo kit bianco, con righe sottili nerazzurre. Insomma, anche quella divisa ha fatto molto discutere: “Peggio di quella tovaglia che abbiamo quest’anno“.

Madonna è peggio di quella tovaglia che abbiamo come seconda maglia quest’anno — //Erika◁Kawaii▷// (@vomitavoalcess0) April 7, 2021

Molti discutono sull’utilizzo dei colori e danno la colpa ai grafici, giudicati imbarazzanti. Qualcuno oltrepassa anche il limite con un linguaggio non appropriato e si sente preso in giro dalla società milanese.