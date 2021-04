Ibrahimovic attore, è UFFICIALE: sarà in Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic ha deciso che sorprendere sul campo da gioco è diventato limitante per lui, quindi ha scelto di essere grande protagonista anche all’esterno del rettangolo verde. Dopo averlo visto nelle vesti di presentatore eccolo in un film: sarà in Asterix e Obelix.

Poco più di un mese fa lo avevamo visto negli inediti panni di presentatore televisivo, co-conduttore di Amadeus nell’ultima edizione di Sanremo. Una spalla d’eccezione per il direttore artistico, ‘bullizzato‘ (simpaticamente) dall’attaccante del Milan che ha voluto prendersi la scena anche al teatro Ariston. Lo svedese, vicino anche al rinnovo di contratto con i rossoneri, ha deciso di proseguire nella sua carriera nel mondo dell’arte e dopo la musica arriverà anche il cinema.

Come ufficializzato anche dallo stesso attaccante infatti presto ci sarà una parte per lui nel prossimo film di Asterix e Obelix. Ibra si sveste quindi di t shirt e calzoncini da gioco per indossare armatura e impugnare la spada: l’attaccante sarà Antivirus, il nome del personaggio che verrà interpretato nella pellicola.

Su Instagram svelato quindi il post che annuncia la sua presenza anche sul grande schermo: sarà lui, nuovamente, l’uomo più atteso. Anche se non si parla di calcio, ma di cinema, Ibra ha deciso di prendersi ugualmente la scena.

Ibrahimovic attore, dopo Sanremo il cinema: sarà Antivirus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Era molta la curiosità attorno all’ultimo post pubblicato dallo svedese. In poche ore l’ultima condivisione di Ibra ha raccolto oltre 340 mila mi piace e in tanti si sono chiesti il significato di questa grafica così criptica. A svelare l’arcano ci ha pensato l’Equipe, che ha rivelato come Ibrahimovic interpreterà Antivirus nel prossimo film incentrato sulle avventure di Asterix e Obelix. Ibra è l’ennesimo sportivo che appare nelle pellicole della saga: in passato già Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo avevano preso parte alle riprese. In poche ore, come prevedibile, la notizia è diventata virale.

Continua quindi la carriera nel mondo dello spettacolo di Zlatan: per lui si prospetta un altro anno di contratto (la firma con il Milan dovrebbe arrivare entro poche settimane) poi, una volta appesi gli scarpini al chiodo, chissà che non decida di intraprendere una carriera nel cinema. Sarebbe l’ennesimo colpo di scena della straordinaria, e movimentata, vita del gigante svedese.