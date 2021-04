Ajax Roma fa male alla vista: le divise delle squadre saranno speciali

I quarti di finale di Europa League entrano nel vivo, Ajax Roma per il turno successivo con una divisa d’eccezione.

Ajax e Roma si giocano il passaggio alle semifinali di Europa League, nella gara di andata dei quarti, ad Amsterdam. Per l’occasione, cosi come annunciato dalla società olandese attraverso i social network, le due squadre indosseranno una divisa speciale. Il motivo? Questione cromatica. La comunanza dei colori sociali delle due società, su tutti, ovviamente il rosso, non consente alle due squadre di presentarsi in campo, nemmeno utilizzando le seconde divise.

Giallorossi e biancorossi, insomma non riuscirebbero a stare in campo senza confondere tutti i presenti e, ovviamente quelli che seguono la gara in tv. L’aspetto ha quindi obbligato le due società a prendere in considerazione l’ipotesi di adottare divise del tutto eccezionali. Roma in beige e Ajax in nero. Tutto il contrario di tutto. In campo, però, le due squadre saranno le solite, anche se sotto colori differenti da quelli che siamo abituati a vedere.

Ajax Roma fa male alle alla vista: il tweet della società olandese

Ajax e Roma nei più inusuali dei colori possibili. Pazienza per i nostalgici o per i più tradizionalisti, il giallorosso ed il biancorosso stasera è vietato, problemi di vista per tutti, di confusione per l’arbitro e forse è meglio cosi. La Roma questa sera proverà a riscattare una stagione che finora è stata avara di soddisfazioni. Al momento fuori dalla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma punto tutto sulla seconda competizione europea.

Due to Ajax and AS Roma’s conflicting kits, we will play both matches in our European ⚫🌕 jersey. AS Roma will also use alternative kits for both matches.#UEL #ajarom — AFC Ajax (@AFCAjax) April 8, 2021

Ajax e Roma, per la semifinale di Europa League, per un trofeo da onorare, troppo spesso maltrattato da ogni parte. Le due squadre sono pronte a sfidarsi secondo quelli che sono i propri valori ed principi calcistici. Due squadre che puntano alla vittoria sempre e comunque, propositive e sempre convinte di poter arrivare al successo grazie al possesso palla ed alla propensione offensiva della maggior parte degli elementi a disposizione in campo.