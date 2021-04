Real Madrid-Barcellona, arriva El Clasico: rivalità e confronto tra i capitani

Sabato sera alle 21 ora italiana si gioca El Clasico tra Real Madrid-Barcellona: partita che vale il secondo posto e rinnova la sfida tra i due capitani.

Per gli spagnoli El Clasico tra Real Madrid-Barcellona, non è solo una partita tra blancos e blaugrana, ma il duello tra due veri condottieri: Sergio Ramos contro Messi. Una rivalità che risale al 19 novembre 2005 quando i due giocatori si sono affrontati per la prima volta e che in quindici anni di competizione non ha ancora un vincitore.

Real Madrid-Barcellona chiamata El Clasico

Real Madrid-Barcellona è una partita preziosa quanto un derby. In un secolo di calcio le due squadre si sono affrontate 243 volte; 52 i pareggi totali, 96 vittorie e 405 gol per il Real, 95 successi e 397 reti per i blaugrana.

Per il Barcellona fermo a 62 punti questa è l’occasione di superare le merengues distanti una lunghezza ed avvicinarsi all’Atletico Madrid, primo in classifica a 66 punti.

I catalani sono reduci da 5 vittorie di file, mentre il Real Madrid, dopo la vittoria per 3 a 1 in Champions contro il Liverpool, nelle ultime 5 ha raccolto 2 pareggi e 3 successi.

El Clasico: Sergio Ramos VS Messi

Per Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo classe ’86 del Real Madrid, El Clasico ha un sapore particolare. Nell’ultima sfida con il Barcellona il capitano è andato a segno su rigore: per lui sono 5 i gol contro i blaugrana, con 3 assist, su un totale di 47 incontri.

Ma Sergio Ramos è anche il giocatore con più espulsioni nella storia del Real Madrid; ben 26 i rossi totali, di cui 3 con il Barcellona. Una delle più famose quella del 2017, al 78′ minuto con un fallo proprio su Messi, dopo che i due si erano stuzzicati per tutta la partita.

Messi invece, contro il Real Madrid è andato a segno 26 volte in 44 partite tra campionato e coppe, collezionando anche 14 assist. Nella bacheca personale dell’argentino anche 3 infortuni, uno dei quali proprio per un’entrata dura subìta da Sergio Ramos.

Real Madrid-Barcellona è dunque una partita che si preannuncia al cardiopalma; una gara tra due rivali storiche capitanate da veri campioni: Messi e Sergio Ramos, nemici da sempre.