Risultati Europa League: Roma batte Ajax, l’Arsenal trema. Ok United

Si conclude con tre vittorie delle squadre in trasferta e il pareggio interno dell’Arsenal la serata d’andata dei quarti di finale di Europa League. Risultato importantissimo della Roma che espugna Amsterdam e batte l’Ajax per 2-1.

Dopo il recente periodo nero in campionato la Roma si rialza in Europa. I giallorossi riescono nell’impresa di sovvertire il pronostico che li vedeva sfavoriti contro l’Ajax battendo i Lancieri alla Crujiff Arena di Amsterdam. Partita a due facce per gli uomini di Fonseca, costretto a metà primo tempo a perdere Spinazzola per guai muscolari. Tanto Ajax nel primo tempo, con gol di Klassen al minuto 39, e fino al rigore sbagliato da Tadic al 53esimo.

Pau Lopez ipnotizza l’attaccante avversario e scuote i suoi, in gol con Pellegrini su punizione e Ibanez nel finale di gara. 1-2 importantissimo per la Roma che (0-1 a parte) non dovrà perdere giovedì prossimo all’Olimpico per accedere alle semifinali. Dove, eventualmente, potrebbe incontrare il Manchester United, corsaro a Granada.

Una rete splendida di Rashford e un rigore nel finale di Bruno Fernandes stendono gli spagnoli, in una gara che ha visto per la prima volta nell’epoca Covid un’invasione di campo di un uomo, nonostante le porte chiuse dello stadio.

Risultati Europa League: Arsenal beffato

Beffa interna per l’Arsenal che ad Emirates si fa rimontare a tempo praticamente scaduto dal modesto Slavia Praga. Alla rete di Pepe arrivata al minuto 88 fa seguito il pareggio di Holes sei minuti più tardi. Ad Arteta servirà una vittoria o un pari con più di due gol tra una settimana per poter passare il turno.

L’ultima gara quella che ha visto impegnate Dinamo Zagabria e Villarreal: gli spagnoli passano sul campo croato per 1-0 grazie al rigore firmato dal Gerard Moreno agli sgoccioli del primo tempo. Chi passerà nelle rispettive gare di ritorno si ritroverà a sfidarsi in semifinale.

Tra una settimana tutte le gare di ritorno.