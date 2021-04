De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid: le condizioni

De Rossi è stato ricoverato allo Spallanzani per Covid ieri sera. Le condizioni sono da valutare nel tempo.

Daniele De Rossi è stato ricoverato nella serata di ieri, allo Spallanzani di Roma, a causa del Covid-19. La sua positività, appartiene all’ormai famoso cluster che si è generato nel gruppo della nazionale italiana di calcio.

L’ex Roma, faceva parte dello staff del CT Mancini e non è il solo a essersi contagiato in questo gruppo. Oltre a lui anche Gianluca Vialli è risultato positivo, più altri due membri che supportano l’allenatore.

Inoltre, anche diversi giocatori sono stati costretti a saltare varie partite coi club, per la positività, quali: Verratti, Florenzi, Bonucci, Grifo, Cragno e Pessina. Al momento, De Rossi soffre di una polmonite da Covid, che seppur non grave, ha fatto si che fosse ricoverato. Le sue condizioni sono da valutare nel tempo.

De Rossi, dopo il campo la panchina

La carriera di Daniele De Rossi nel calcio, non si è conclusa dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Infatti, si era buttato a capo fitto nel mondo degli allenatori, un ruolo per il quale aveva studiato, insieme a altri volti noti del calcio come Vieri, Del Piero e Montolivo.

A marzo, poi, la notizia dell’arrivo nello staff del CT Roberto Mancini, per apprendere dal vivo la realtà della nazionale, stavolta non dal campo. Proprio questa decisione, però, ha fatto si che De Rossi fosse contagiato dal Covid-19.

Ciò, non fa che alimentare la stupidità della scelta presa dalla FIFA e da tutte le federazioni europee. Interrompere i campionati e le coppe europee, che bene o male stavano funzionando con le loro bolle, per disputare le qualificazioni mondiali che sarebbero potute essere giocate prima di Euro 2021 al posto delle amichevoli di preparazione, è stata una decisione pessima, che ha fatto parecchi danni a molti club, e ora rischia di farli anche per quel che riguarda la vita umana.

De Rossi, quindi, si trova al momento è sotto osservazione allo Spallanzani per Covid-19. Una polmonite lo ha colpito, e seppur non grave, i medici hanno deciso di ricoverarlo in caso di necessità.