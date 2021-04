Immobile soffre senza gol: il Verona è l’avversario perfetto

Ciro Immobile non ha ancora interrotto il digiuno da gol e la striscia negativa dura da troppo: il prossimo avversario è il Verona, una buona notizia per il bomber della Lazio.

La Lazio lotta per un posto in Champions League, anche senza i gol del suo centravanti. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la vittoria della Scarpa d’Oro, Ciro Immobile non è riuscito a replicarsi. Al momento è fermo a 14 reti in campionato e il vero problema è che si è bloccato.

“Mi devo sbloccare, ormai sono sette partite” ha dichiarato l’attaccante biancoceleste in una live su Twitch. Dopo aver segnato a raffica nel girone d’andata, ha arrestato la sua corsa per il titolo da capocannoniere. In Serie A non segna dal 7 febbraio, dalla vittoria di misura contro il Cagliari. Una striscia negativa da record.

Leggi anche >>> Ciro Immobile fa 31: dal Pescara alla Lazio, i suoi 5 gol più belli – Video



Immobile, mai 7 gare senza gol: contro il Verona il bilancio fa sorridere

Il bomber della Nazionale Italiana ha trovato la via del gol proprio con la maglia Azzurra negli ultimi impegni. Invece, ancora non si è sbloccato con la sua Lazio. Domenica 11 aprile alle ore 15:00, la squadra capitolina va in trasferta al Bentegodi per affrontare l’Hellas. Una gara importante in vista degli obiettivi stagionali, ma altrettanto fondamentale per Ciro per ritrovare serenità.

Gli scaligeri sono tra le sue vittime preferite. In 8 partite di campionato – considerando anche quelle giocate con la divisa granata – ha messo a segno 8 reti. Il Verona porta fortuna ad Immobile, che ora deve fare i conti con una striscia di assenza dal gol mai vista prima con la maglia della Lazio. Infatti, da quando gioca nella Capitale, il #17 non era mai arrivato a 7 gare consecutive senza marcature.

Inoltre, basterebbe un sigillo per raggiungere 150 gol in Serie A, diventando il quinto giocatore più veloce a raggiungere tale traguardo (in 8 anni e 228 giorni). Prima di lui ci sono riusciti Nordahl, Meazza, Nyers e Signori.