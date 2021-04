Lazio, Farris al posto di Inzaghi a Verona: con l’Europa nel mirino

Farris sostituirà Inzaghi sulla panchina della Lazio contro il Verona. Non è la prima volta che succede.

Simone Inzaghi non potrà guidare dalla panchina la sua Lazio contro il Verona domenica alle 15, al suo posto il vice Massimiliano Farris. Questi, prenderà il posto del capo allenatore a casa per via del Covid-19, cercando di continuare a vincere anche sul campo difficile del Bentegodi.

Solo Inter e Milan, infatti, sono le big che hanno vinto in casa del Verona. Dunque, per Farris e la Lazio ci sarà un compito arduo, vista anche la ritrovata verve degli scaligeri dopo la vittoriosa trasferta di Cagliari.

I biancocelesti, tuttavia, arrivano da favoriti, con 3 vittorie di fila all’attivo, contro Crotone, Udinese e Spezia. Per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, non si possono perdere punti, e gli uomini di Inzaghi/Farris lo sanno.

Farris, un talismano per la Lazio

Quella di Farris sulla panchina della Lazio, non sarà la prima partita da solo senza Inzaghi. Difatti, già l’anno scorso a giugno ha sostituito il tecnico piacentino contro il Torino in trasferta, vincendo per 2-1.

Anche nelle altre partite in cui Inzaghi è stato espulso in corso, Farris ha portato la Lazio a vincere o pareggiare, e non solo semplici match, ma grandi sfide come contro l’Inter o l’Atalanta. Quindi, si può parlare del vice allenatore come un vero e proprio talismano per la squadra biancoceleste.

In vista della trasferta di Verona, però, Farris ha i suoi problemi. Infatti, sono ancora molto in dubbio sia Luis Alberto che Patric, mentre Lazzari e Correa sono squalificati. Inoltre, pesa anche la mancanza dei gol di Immobile, che tuttavia ha nel Verona una vittima preferita.

Massimiliano Farris, dunque, è chiamato a guidare la Lazio contro il Verona, in sostituzione di Inzaghi. Di sicuro, non dovrebbero esserci problemi per il gruppo, visto che la simbiosi tra capo allenatore e vice è tale da rappresentare un’unica leadership per i giocatori.