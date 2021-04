Roma, infortunio Spinazzola: brutte notizie per Fonseca

La Roma incassa brutte notizie dopo l’infortunio di Spinazzola. L’esterno si è fermato ieri nel match di Europa League contro l’Ajax.

Tegola per la Roma, che incassa brutte notizie dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola. L’esterno sarà sottoposto solo sabato ai test medici e già questo dato è un responso poco benevolo per Fonseca. Dopo 25 minuti di livello europeo contro l’Ajax, il migliore in campo fra i giallorossi si è seduto sul terreno di gioco. Ha avvertito un dolore alla gamba sinistra ed ha provato a rientrare in campo. Nulla da fare però per Spinazzola, fermato dall’ennesimo infortunio che priva la Roma di un calciatore in grande forma.

Gli esami saranno quindi effettuati solo sabato dopo il problema alla coscia sinistra. Un dato che indica la difficoltà nel tentare di valutare immediatamente il guaio muscolare. Con molta probabilità la parte interessata è ancora gonfia e non è semplice intervenire per capire quanto dovrà stare fermo. Una indicazione però sembra chiara.

L’infortunio a Spinazzola mette Fonseca nei guai: scelte obbligate per il tecnico della Roma

La speranza in casa giallorossa è di recuperare il calciatore prima possibile. La Roma avrà un delicatissimo match di ritorno con l’Ajax, e deve provare il tutto per tutto in campionato per accedere alla zona Champions. Due compiti non facili per Fonseca e la Roma, perché l’infortunio terrà Spinazzola sicuramente fuori almeno per due partite. Le visite saranno effettuate sabato, quindi è da escludere che possa essere in campo già domenica all’Olimpico con il Bologna.

Forfait anche nel ritorno con l’Ajax ormai scontato e scelte obbligate per l’allenatore portoghese. Restano infatti arruolabili solo Karsdorp e Calafiori, che ieri ha reclamato pubblicamente spazio nell’undici titolare e di sicuro farà parte della missione in Europa League. La speranza è che l’infortunio di Spinazzola possa essere smaltito in 10 giorni, e resta quindi da capire quali saranno i tempi effettivi di recupero.