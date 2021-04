9 aprile 1938 la Bbc anticipa tutti: il calcio in diretta per la prima volta in tv

Una data storica, quella della prima diretta tv di un incontro di calcio . La Bbc anticipa tutti e si lancia verso il futuro.

L’occasione la concede il Torneo Interbritannico, è il 9 aprile del 1938, l’Europa sta per entrare in guerra, ancora pochi anni di apparente serenità e poi tutto sarà sconvolto dalla furia nazista. Inghilterra e Scozia, a Wembley si sfidano per il torneo di casa propria insomma, e per la prima volta nella storia, la gara viene trasmessa interamente in tv. La Bbc, la propone in diretta, mai prima d’ora una emittente televisiva si era spinta fino a tanto.

Gli scozzesi, alla fine vinceranno 1-0, ma saranno gli inglesi ad aggiudicarsi il torneo. L’incontro entrerà in ogni caso nella storia come primo evento calcistico, in diretta, nella storia. La Bbc, pioniera assoluta, era nata anni prima come radio. In precedenza, l’emittente aveva trasmesso alcune partite registrate della londinese Arsenal, ma quel giorno decise di puntare su qualcosa di veramente innovativo, la diretta tv.

9 aprile 1938 la Bbc anticipa tutti: oggi il calcio in tv è semplicemente essenziale

Lo sport in tv, oggi, è praticamente essenziale. Calcio, football, basket, baseball, di tutto di più. I tifosi, oggi più di ieri, sono abituati a seguire il proprio sport preferito comodamente dalla poltrona di casa, disposti a pagare per questo, ricchi abbonamenti, e letteralmente bisognosi di restare inchiodati alla tv. La Bbc, nel 1938 fu pioniera assoluta, oggi, la diretta di un incontro di calcio, è la consuetudine, non solo in tv, ma anche attraverso i vari supporti che negli anni la tecnologia ci ha fornito.

Il calcio in tv, decenni dopo la prima partita in diretta trasmessa dalla Bbc, è questione di interessa nazionale, basti vedere cosa è successo di recente con la disputa tra Sky e Dazn per i diritti tv della Serie A. Una battaglia che non è ancora, di fatto, conclusa, con Sky, sconfitta nell’assegnazione dei diritti tv, pronta a sfidare Dazn in altre sedi pur di strappare un vantaggioso accorso, anche per tutelare i propri abbonati, che potrebbero restare, il prossimo anno, a secco di Serie A.