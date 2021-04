Bologna, è Arnautovic la chiave per la permanenza di Mihajlovic

Arnautovic è al carta che Sabatini potrebbe giocare per la permanenza di Mihajlovic al Bologna.

Il Bologna lavora per la permanenza del tecnico Sinisa Mihajlovic. Walter Sabatini avrebbe individuato la chiave giusta per spingere il tecnico a restare ancora un anno in Emilia. L’attaccante austriaco Marko Arnautovic, ex Inter e West Ham, ora in forza allo Shanghai potrebbe essere il colpo giusto per sugellare una nuova intesa con il tecnico serbo. Le voci di una sua imminente partenza per altre panchine italiane non consentono rilassamenti.

Arnautovic al Bologna potrebbe essere l’ultima folle idea del prossimo calciomercato. Dopo una esperienza non troppo brillante in Italia, nelle fila dell’Inter, il calciatore austriaco potrebbe rappresentare simbolicamente l’impegno della società del Bologna, nel voler costruire una rosa adeguata da affidare ancora una volta a Sinisa Mihajlovic. Sabatini pensa con insistenza a questa soluzione. Ulteriori sviluppi sono attesi nel corso delle prossime settimane.

Bologna, Arnautovic per la permanenza di Mihajlovic: sirene laziali e bianconere

Walter Sabatini preme per tenere lontane le sirene che vorrebbero Sinisa Mihajlovic lontano dalla panchina bolognese, con destinazione Lazio o Juventus, un ottimo mercato estivo, l’arrivo di un calciatore come Arnautovic potrebbero spingere Sinisa a restare ancora un anno sulla panchina rossoblù. Il calciomercato non è ancora, chiaramente iniziato, ma già si programmano i colpi maggiori, quelli più eclatanti e quelli in un certo senso secondari.

Arnautovic e Mihajlovic al Bologna per la prossima stagione. Il sogno di Walter Sabatini e dei tifosi rossoblù potrebbe concretizzarsi in questo senso. Non è ancora chiaro cosa farà il tecnico, Sabatini aveva dichiarato che Mihajlovic gli aveva assicurato di non essere in contatto con alcuna squadra, ma in questo mondo, si sa, ha dichiarato Sabatini, come vanno certe cose. La speranza insomma di vedere Sinisa sulla panchina bolognese è ancora viva.