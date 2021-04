La Bundesliga è un torneo a un passo dal Bayern Monaco, ma sta diventando ricco di colpi di scena in ogni caso.

Il caso tedesco sul primato è stato praticamente archiviato nello scorso turno. A meno di sussulti improvviso, il Bayern Monaco vincerà l’edizione 2021 per la Bundesliga dopo la vittoria per 1-0 nello scontro diretto a Lipsia. Bayern che dovrà fare a meno ancora di Lewandowski, assenza pesantissima sotto rete: manca il bomber da 35 gol in campionato. Da bilanciare, quindi, le fatiche di coppa, nel match contro l’Union Berlino, che arriva in casa Bayern dopo il derby.

Tre punti per i bavaresi a patto di non perdere la bussola, ma ci sarà molto turnover per i tedeschi e qualche buona occasione per dare minutaggio a qualche giovane, contro un avversario in pieno centro classifica. Il Lipsia, invece, avrà la trasferta di Brema contro il Werder e deve difendere, a questo punto, il secondo posto che sarebbe in ogni caso un gran risultato.

Il Lipsia, quindi, chiamato a un sussulto in questo torneo, dove comunque ha raccolto 22 punti nelle ultime 9 gare, media comunque interessante. Al momento sta lottando per mantenere anche i record difensivi, insieme al Wolsfburg è la squadra che ha incassato meno gol. Solo 22, tredici in meno rispetto al Bayern Monaco, un dato sicuramente da non sottovalutare per il futuro.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un attaccante pronto al ritorno in Italia

Altre gare di adrenalina tedesca

Il calcio tedesco non conosce pause in campo, il match tra Eintracht Francoforte e Wolsfburg è il match clou del torneo. Quarta contro terza in classifica, è una gara che sarà sicuramente spettacolare. Entrambe vogliono dare una stoccata sulle inseguitrici, il quinto posto è distante rispettivamente undici e sette punti. Un pareggio potrebbe anche andar bene, ma occhio allo straordinario stato di forma di Andrè Silva. Per il portoghese ex Milan ben 22 reti in questo campionato, è il primo dei “normali” nella classifica dei bomber per la Bundesliga.

A un gol è distante Haaland, che non segna da quattro partite e con il suo Borussia Dortmund vorrà riscattarsi già dal match di Stoccarda. Il Dortmund è un po’ una specie di incompiuta, rosa fortissima ma a volte sprovveduta e con una difesa da rivedere in molti casa.

C’è molta carne al fuoco, l’Hertha riceverà l’altro Borussia, mentre domenica lo Schalke 04 vorrà vincere contro l’Augsburg non fosse tanto per allontanare lo spettro della retrocessione, che comunque arriverà nelle prossime settimane. Il Colonia, invece, attenderà il Mainz, vero e proprio spareggio per la salvezza, i tre punti sarebbero un passo importante per il cammino di entrambe.

Lunedì occhio al posticipo. L’Hoffenheim attenderà la visita del Bayer Leverkusen, quinta ma con qualche acciacco di troppo ad affrontare la squadra che forse ha rifiatato di più in questa Bundesliga.