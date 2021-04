De Laurentiis fa sul serio: nuova idea per la maglia del Napoli

De Laurentiis a caccia dello sponsor tecnico che si occuperà dei nuovi kit e della maglia: l’idea del presidente del Napoli però può diventare realtà.

Restyling e rebranding. Due parole forse simili che non piacciono ai puristi della lingua italiana, ma che in tempi di emergenza economica sono entrate con forza nel mondo del calcio. La Juve si è rilanciata con un nuovo marchio, l’Inter ha seguito i bianconeri e anche la Roma si è accodata. Se per i nerazzurri e il club di Agnelli si è puntato sul minimal che tanto va di moda e che ricalca il logo più famoso ed esportato del mondo, quello dei New York Yankees, i giallorossi sono tornati all’antico. La vecchia e affascinante lupa, che campeggia sulle divise di questa stagione.

Anche il Napoli ci pensa, e De Laurentiis ragiona sul nuovo sponsor tecnico e sulla maglia dell’anno prossimo. Le proposte sono state tante per affiancare i partenopei, che diranno l’addio a Kappa dopo tanti anni di una fortunata ed innovativa collaborazione. L’idea di De Laurentiis però è del tutto nuova, e la maglia del futuro potrebbe essere al centro di una clamorosa decisione su cui ragiona il Napoli.

De Laurentiis pronto alla rivoluzione: l’idea per la maglia del Napoli desta curiosità

L’addio a Kappa ha garantito al Napoli una serie di proposte per lo sponsor tecnico sulla maglia futura, e De Laurentiis riflette, valuta, e pensa al possibile incasso. Al club sono arrivate proposte da Legea, Mizuno, ma anche di Adidas, che vorrebbe affiancare una società molto forte nella vendita dei prodotti. Ci sarebbe anche Castore, che ha preso piede in Inghilterra e affascina per lo stile retrò, sempre di moda.

L’ultima idea di De Laurentiis per il Napoli però è clamorosa. Il rapporto con Kappa potrebbe infatti chiudersi con una stagione d’anticipo e il presidente potrebbe autoprodurre le sue casacce. Lo ha fatto già la Roma nella stagione 2013-14 e ci sta ripensando la proprietà giallorossa anche per la prossima stagione.

Alla base della possibile decisione di De Laurentiis ci sarebbe la non completa discrezionalità nel decidere le maglie future del Napoli, così come afferma il Corriere del Mezzogiorno. Proprio per questo il presidente potrebbe scegliere di non chiudere con i tanti brand interessati, e di fare da solo. I tifosi attendono con curiosità.