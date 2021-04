Ajax-Roma, chi è Scherpen: il giovane portiere autore della papera

Scherpen dell’Ajax ha fallito ieri contro la Roma, rendendosi protagonista di una papera clamorosa.

Fino al 57esimo del primo tempo andava tutto bene per Kjell Scherpen, portiere classe 2000 dell’Ajax. Infatti, la sua squadra conduceva per 1-0 sulla Roma, nonostante il rigore sbagliato pochi minuti prima da Tadic.

Proprio per via di quel penalty, però, le cose cambiano e a salire in cattedra ci pensa l’altro portiere, Pau Lopez, mentre Scherpen si rende protagonista di una papera clamorosa, che regala il gol a Pellegrini su punizione.

Un erroraccio incredibile, che poi non viene riassorbito dalle sortite offensive dell’Ajax, che sbaglia diverse occasioni, anche per le grandi parate del già citato Pau Lopez. Poi, beffa finale per Scherpen e compagni, con il gol di Ibanez a fissare il risultato sul 2-1, in vista del ritorno a Roma.

Ajax, una stagione sfortunata per i portieri

Si stenta a crederci, ma l’errore di Scherpen, non è la cosa peggiore accaduta a un portiere dell’Ajax in questa stagione. Difatti, l’estremo difensore titolare, il camerunense Andre Onana, è stato squalificato per doping fino a febbraio 2022.

I fatti, ci dicono che il primo portiere dei lancieri, ha per sbaglio preso un farmaco della moglie, e quindi è risultato positivo a un controllo antidoping. Nonostante gli sia stata riconosciuta la non volontarietà di migliorare le sue prestazioni, la sospensione è scattata e adesso bisogna aspettare l’esito del ricorso.

Il secondo portiere, sarebbe il veterano Maarten Stekelenburg, che però è infortunato. Dunque, ecco che il ruolo di estremo difensore è ricaduto su Scherpen che il 4 aprile ha giocato la prima partita in Eredivisie, la seconda con l’Ajax dei grandi dopo quella del 16 febbraio contro l’Utrecht nella Coppa d’Olanda.

Per quanto visto nella storia del club olandese, comunque, si dà sempre spazio ai giovani e soprattutto non li si condanna dopo qualche errore, a differenza di quanto si fa nel nostro paese. Quindi, è molto probabile che Kjell Scherpen continui a giocare titolare nell’Ajax in attesa del ritorno di Stekelenburg e soprattutto di Onana, anche se dietro c’è un altro giovanissimo portiere, ovvero Dominik Kotarski.