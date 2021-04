Real Madrid-Barcellona, i 4 momenti iconici del Clasico – FOTO

I 4 momenti del Clasico più iconici degli ultimi anni: le foto dei protagonisti di Real Madrid-Barcellona.

Oggi sabato 10 aprile, Real Madrid e Barcellona daranno vita al 245° Clasico. Non è mai una sfida qualsiasi. Si scontrano due squadre differenti in tutto e per tutto. I due club appartengono a due culture completamente diverse, parlano lingue diverse, hanno due storie diverse. I blancos sono i più vincenti a livello internazionale, ma i blaugrana hanno trionfato di più in Spagna.

E’ una partita che scalda gli animi dei tifosi, ma che purtroppo dovrà giocarsi ancora una volta a porte chiuse a causa della pandemia. Oltretutto, il Clasico di questa sera avrà luogo allo stadio Di Stefano, visto i lavori di ristrutturazione al Santiago Bernabeu. Nel corso degli ultimi anni, si possono ricordare alcuni momenti importanti ed iconici della gara tra Real Madrid e Barcellona.

Real Madrid-Barcellona, il Clasico in foto

19 novembre 2005 viene ricordato come il giorno del Ronaldinho Show al Santiago Bernabeu. In effetti, la sua prestazione è memorabile. Il brasiliano ammattì con le sue giocate i difensori avversari, ma in particolare uno: Sergio Ramos. Lo spagnolo fu dribblato continuamente e non riuscì mai a fermare il #10 blaugrana. Indimenticabile il gesto tecnico di Ronnie per saltare Ramos nell’occasione del 0-2. Successivamente, lo superò in velocità e siglò la sua personale doppietta, nonché il 0-3 definitivo.

Nell’andata della semifinale di Champions League del 2011, il 27 aprile si gioca il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Sul campo vincono i blaugrana 2-0. Ma fuori dal campo il protagonista è José Mourinho, tecnico dei castillani. Il tecnico si sfoga in conferenza stampa a colpi di “Por que?“: “Perché Busacca? Perché De Bleeckere? Perché Frisk? Perché Stark? Perché? Perché ad ogni semifinale accade sempre lo stesso?”. Diede anche colpa all’UNICEF, logo presente sulla camiseta blaugrana.

21 aprile del 2012, al Camp Nou Cristiano Ronaldo sale in cattedra in un match che chiuderà i giochi della Liga, in favore del Real. CR7 segnerà il definitivo 1-2, ma la sua esultanza è memorabile: “Calma, eu estou aqui” disse mentre muoveva la sua mano dopo la rete.

23 aprile 2017, in uno dei più bei Clasico disputati degli ultimi anni, il risultato è in parità: fino al 92′. Già, perché in una delle ultime azioni della partita, il Barcellona parte in contropiede e Messi segna il definitivo 3-2 al Santiago Bernabeu. Esulta in modo iconico: si toglie la maglia e la stende davanti al pubblico avversario, incredulo per il suo straordinario gol.