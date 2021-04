Fiorentina a caccia dei tre punti nel posticipo serale contro l’Atalanta. Ma la squadra di Gasperini ha il vento in poppa e vuole confermarsi per la Champions.

Una squadra che pensa al… risparmio, contro una che non basa a spese. Questo per quanto riguarda il campo, ovvero la domenica sera della Serie A proporrà la Fiorentina timorosa contro un’Atalanta particolarmente generosa in attacco.

Tutto potrà succedere, ma di certo il gioco della Fiorentina quest’anno non ha proprio entusiasmato. Lento, compassato, privo di grandi genialità soprattutto al “Franchi”. La classifica dei viola è ancora complessa, pochi i punti per il valore della squadra, abbastanza sufficienti se si guardano il terzultimo posto. L’obiettivo minimo della salvezza è sempre più sofferto, quest’anno il balletto dei tecnici e la poca concretezza dei giocatori esperti hanno fatto il resto.

Il ritorno di Beppe Iachini non poteva portare una rivoluzione. La Fiorentina è questa, ha pochi giocatori di qualità e vanno troppo a intermittenza. Altri, invece, si sono persi nei meandri delle quotazioni di mercato, altri ancora aspettano la fine del torneo per togliere il disturbo. Tra questi, il neo 38enne Ribery, che salterà la sfida per squalifica dopo il brutto fallo da espulsione al “Marassi”. Dall’esperto francese ci si attendeva un po’ di più, ed è un rammarico non aver visto fino in fondo le folate di uno dei leader del Bayern Monaco.

Concretezza e abilità in zona offensiva

Dall’altra parte l’Atalanta vuole correre per raggiungere nuovamente la Champions League. Nelle ultime otto gare di Serie A ha perso solamente contro l’Inter, e anche in maniera contestata. Solitamente, le squadre di Gasperini fioriscono proprio sul finire di campionato, sbagliando relativamente poco.

Così, l’Atalanta ha ritrovato nuova leggiadria e protagonista, ben capendo come è la squadra più in forma del campionato in questo momento. Con le dovute preoccupazioni per il covid che ha colpito Pessina, al rientro dalla Nazionale, la squadra bergamasca sa di non dover calare il ritmo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Rinnovo in casa Atalanta, le ultime news sorridono ai tifosi

Gasperini probabilmente riproporrà il 4-3-1-2 come nelle scorse partite, ha trovato direttamente un nuovo modo per stupire. Nonostante la tatticità l’Atalanta riesce comunque ad attaccare in massa, risultando sempre imprevedibile nella capacità di lanciarsi in spazi aperti.

Merito, quindi, della preparazione, spesso discussa d’inverno quando si perdono punti con le piccole. E poi elogiata nelle cavalcate finali, dove l’Atalanta rimane sempre la più in forma.

All’attacco come sempre Muriel e Zapata, la convinzione è che il tandem funzioni già dall’inizio. Muriel è il rapido nello stretto, Zapata invece fa a sportellate e allarga gli spazi. Soprattutto realizza gol pesanti, in Italia in pochi sono incisivi come lui. E pochi hanno la media minuti/gol di Muriel.

Insomma, per la Fiorentina non sarà una passeggiata, Iachini dovrà blindare la difesa e sperare nell’ispirazione di Vlahovic lì davanti.