Juventus, la linea green è quella giusta: con Dragusin fino al 2025

La Juventus rinnova Dragusin dando un’anticipazione del futuro. Tanti giovani per la prossima stagione.

Per la Juventus è tempo di prendere decisioni fondamentali per il futuro, e al momento sembra che la linea seguita dal CFO (Chief Football Officer) Fabio Paratici, sia quella green, contanti giovani per il futuro immediato e lontano, tra cui Radu Dragusin.

Il centrale rumeno classe 2002, ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club bianconero. Da lui, ci si aspettano grandi cose, e certamente questo è uno dei motivi del tenerselo così stretto, nonostante la concorrenza di altri club sul mercato.

Per Dragusin e la Juventus, quindi, ci sarà un accordo che li mette insieme fino al 2025, data in cui, presumibilmente, il rumeno avrà già mostrato il suo talento. L’unico neo del contratto, del resto, riguarda proprio la vera qualità del centrale, che insieme a De Ligt e Demiral, non dovrà far rimpiangere Chiellini e Bonucci.

Dragusin, tutte le squadre su di lui

Radu Dragusin non sta disputando una grande stagione, anche perché seppur aggregato nella prima squadra della Juventus, è sempre in panchina. Piuttosto, sta facendo esperienza col gruppo, così da trovarsi già pronto per la prossima annata, anche se dipende anche dai piani di mercato bianconeri, che potrebbero vederlo mandato in prestito.

Riguardo proprio l’interesse per lui, ecco che l’agente ha parlato di varie squadre che si erano fatte avanti. Molte di Premier League, tra cui il Tottenham, e alcune di Bundesgliga, come il Lipsia. Difatti, sarebbero state due grandi squadre come la Juve, ma Dragusin ha preferito rimanere.

Il centrale, infatti, ritiene il club bianconero tra i migliori al mondo, a detta sempre dell’agente, e quindi non c’era motivo di andarsene via. Adesso, cercare di farsi trovare pronto, se Pirlo dovesse chiamarlo in causa per il finale di stagione.

Dragusin, dunque, ha rinnovato con la Juventus. Il programma di mercato di Paratici è tracciato, con la linea green che sembra prevalere. Tuttavia, servono tanti soldi e campioni per rifare il centrocampo, il vero punto debole oltre l’atteggiamento e l’allenatore, della squadra bianconera, e bisogna vedere se il centrale rumeno, non possa rientrare in qualche scambio.