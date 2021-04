Lazio, il doppio ricorso è pronto: la decisione di Lotito

La Lazio ha scelto di fare un doppio ricorso, sia per il caso tamponi, sia per quanto riguarda la partita col Torino.

La Lazio si prepara per la trasferta difficile di Verona, senza il suo allenatore Simone Inzaghi a casa per via del Covid-19. Ma, la partita non si gioca solo in campo per il club di Lotito, infatti, è pronto il doppio ricorso in tribunale sui casi tamponi, e match col Torino.

Andando per ordine, la prima vicenda giudiziaria riguarda la positività e la negatività di alcuni componenti del gruppo squadra biancoceleste, tra cui anche Ciro Immobile, lo scorso autunno. In Champions League, i giocatori interessati non potevano giocare, mentre in Italia il loro tampone dava esito negativo e potevano disputare le partite, tra cui anche l’incredibile andata con i granata finita 4-3.

Riguardo, invece, il caso del ritorno proprio con il Torino, i fatti ci dicono che la squadra di Cairo non poteva partire per disposizione dell’ASL del capoluogo piemontese. Però, a destar scalpore per la Lazio di Lotito, è il dispositivo emesso dal tribunale federale, che seppure ha dato ragione ai granata, ha chiarito che c’è stata furbizia da parte del club di Cairo. Ecco che allora sono i biancocelesti, non accettano la sentenza.

Doppio ricorso Lazio, cosa significa

In merito a quanto suddetto, allora, la Lazio ha prima meditato di fare il doppio ricorso, e poi ha deciso di farlo. Per quel che riguarda il caso tamponi, Lotito punta a avere uno sconto della pena, nel qual caso non dovesse riuscire a ottenerne l’annullamento.

Riguardo, invece, la vicenda della partita di ritorno col Torino, la Lazio col suo ricorso vuole il 3-0 a tavolino. Lotito, è convinto della furbizia di Cairo e del suo club, usata per non andare senza 8 giocatori in trasferta a Roma.

Ciò che comunque lascia perplessi, è il fatto che lo stesso giudice, Piero Sandulli, che ha comminato la sentenza a sfavore del Napoli, che poi è stata distrutta dal CONI, dia ragione al Torino seppur nelle motivazioni lo sconfessi. Difatti, sembra esserci un allineamento tra lui e i vertici della Lega Serie A e della Federcalcio, che si sono mostrati impotenti e anche fautori del teatrino tutto italiano.

La Lazio, dunque, prepara il doppio ricorso nei confronti del caso tamponi, e per il match col Torino. Lotito, vuole dare battaglia fino alla fine, ma la sensazione, è che tutto il calcio italiano ha perso ancora una volta.