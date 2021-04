Borja Mayoral, altro che vice Dzeko: i numeri fanno sognare la Roma

Borja Mayoral è implacabile e migliora il suo score personale: guai a chiamarlo vice di Edin Dzeko, la Roma riscopre il centravanti del futuro.

I giallorossi conquistano tre punti importantissimi per tornare sulla scia della Champions League. Mancano ancora otto partite e la quarta posizione dista attualmente cinque lunghezze. Il vero problema della Roma di quest’anno sono stati tutti gli scontri diretti, mai vinti. Tuttavia, in questa stagione Fonseca ha scoperto un nuovo bomber, che tornerà molto utile l’anno prossimo.

Borja Mayoral è arrivato a quota 14 reti, contando quelle segnate in campionato e quelle in Europa League. Quest’oggi contro il Bologna si è iscritto nel tabellino con una meravigliosa perla, saltando il portiere avversario in contropiede. La sua presenza in campo è determinante, forse anche più di Edin Dzeko.

Leggi anche >>> Ajax-Roma, chi è Scherpen: il giovane portiere autore della papera



Borja Mayoral, bomber della Roma: raggiunto Dzeko in campionato

Il centravanti bosniaco è fermo a quota 10 gol, ma la sua discontinuità è stata condizionata dal Covid, dal rapporto con l’allenatore e dall’infortunio. Dzeko ha siglato 7 reti in Serie A ed oggi è stato raggiunto dal suo compagno di reparto Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo risulta essere il capocannoniere del club, inaspettatamente contro i pronostici.

E’ di proprietà del Real Madrid, ma la Roma ha acquisito il suo cartellino in prestito per due anni. Dunque, per la prossima stagione il #21 resterà in rosa e potrà giocarsi le sue chances da vero protagonista, magari affiancato da un altro centravanti di livello come Dzeko, ma difficilmente sarà lo stesso bosniaco.

Borja Mayoral ha ancora 8 partite di campionato e l’Europa League per migliorare il proprio score personale. Proprio nella competizione europea è il miglior marcatore, al pari di Yazici Y: entrambi con 7 reti. Numeri che fanno sognare i tifosi ed il club capitolino. La stagione può essere ancora raddrizzata e il centravanti 24 enne può trascinare a suon di gol i suoi compagni verso l’Europa che conta.