Lucia Javorcekova esagerata: mostra tutto senza filtri, fan in visibilio – Foto

Lucia Javorcekova conquista i fan con due scatti che lasciano davvero senza fiato: la modella slovacca condivide le foto del suo corpo senza filtri.

La modella slovacca è solita condividere scatti mozzafiato sui social. D’altronde, Lucia Javorcekova è diventata famosa proprio grazie al web, mostrando le sue forme senza filtri. Nata a Bratislava nel 1990, attraverso un gioco sui social ha conquistato una certa notorietà, che tutt’oggi porta con sé.

I suoi due milioni di seguaci sono completamente persi per lei, e quest’oggi l’indossatrice non si è affatto smentita. Lucia ha regalato uno scatto senza veli, dove mostra tutto.

Lucia Javorcekova incanta i fan senza costume – Foto

L’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram un paio di foto in costume, ma in realtà senza il pezzo superiore del bikini. Lucia Javorcekova dapprima mostra il suo fondoschiena, appoggiata ad una struttura in legno e un set esotico. Successivamente, l’immagine che più ha conquistato i fan, ossia quella senza filtri, censurata da lei stessa con dei segni neri sulle curve prorompenti.

Lucia descrive le proprie immagini con una frase significativa: “Gli uccelli nati nelle gabbie pensano che la libertà sia un crimine“. La modella slovacca condivide il suo pensiero con i follower nonché le sue nudità per affermare il diritto di libertà e rottura dei bigottismi, degli schemi, delle censure. E così, Javorcekova riesce a conquistare migliaia di like ed interazioni sul post in pochissimi minuti.