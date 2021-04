10 aprile 2018 la Roma ribalta il Barcellona: l’Olimpico esplode di gioia

Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, la Roma ribalta il risultato dell’andata contro il Barcellona.

Il 10 aprile del 2018 la Roma, allenata allora da Eusebio Di Francesco, è protagonista di un vero e proprio miracolo calcistico. Quarti di finale di Champions League, siamo al ritorno, all’Olimpico di Roma. Pubblico delle grandi occasioni per un destino che ha bisogno di essere riscritto. Troppo pesante il risultato dell’andata, 4-1 per gli spagnoli, con autoreti di De Rossi e Manolas. Troppo dura sognare, ma il campo è li, ed è giusto provarci.

I giallorossi affrontano la sfida in modo diverso, a cominciare dallo schema iniziale. Un 3-4-1-2 mai utilizzato prima dal tecnico ex Sassuolo. Dietro l’insolita difesa a 3 con Manolas, Fazio e Juan Jesus, Florenzi e Kolarov sugli esterni, poi al centro Strootman e De Rossi e Nainggolan dietro le insolite due punte Schick e Dzeko. Il Barcellona, immagina di passeggiare all’Olimpico, ma la realtà dirà tutt’altro.

10 aprile 2018 la Roma ribalta il Barcellona: l’urlo di Manolas nella notte di Roma

Roma Barcellona, quella sera ha qualcosa di insolito, di innaturale. I campioni spagnoli sembrano domati dalla furia dei calciatori in maglia rossa. L’Olimpico è una bolgia e dopo un bel po’ si arriva al 2-0 per i giallorossi. Dzeko e De Rossi su calcio di rigore portano in vantaggio la Roma, ora sognare si può, ora sognare è d’obbligo, il gol dell’attaccante serbo, all’andata, da la possibilità di credere all’impossibile. La gara è dura, il Barcellona non ci sta.

I giallorossi sono ovunque, su ogni palla su ogni calcio piazzato su ogni corner. La pressione è tanta, Roma e Barcellona per la gloria, quella che ti fa rimontare una gara impossibile e quella che puoi smarrire con una sconfitta che mai e poi mai avresti immaginato. Minuto ’82, i giallorossi ci credono, l’Olimpico è in piedi, tutto. La palla, arriva al centro dell’aria, Manolas, c’è, la palla è in rete, lo stadio esplode. Il Barcellona sarà fuori, la Roma in semifinale.