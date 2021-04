Espulsione Ibrahimovic, il VIDEO che ‘inchioda’ lo svedese: cosa ha detto

Il Milan torna a vincere in campionato dopo lo stop interno contro la Sampdoria. Rossoneri corsari a Parma ma scoppia il caso Ibrahimovic. La sua espulsione fa discutere: cosa ha detto all’arbitro?

Siamo intorno all’ora di gioco della gara tra Parma e Milan. Il risultato è fisso sul 2-0 in favore dei rossoneri (che poi vinceranno per 3-1) e dopo un contrasto a metà campo Ibrahimovic ha qualcosa da dire all’arbitro Maresca (quello del “sei sempre tu“, di Antonio Conte a Udine). In un primo momento non si capisce bene in che modo Zlatan si sia rivolto al direttore di gara, né cosa abbia detto precisamente di così grave da meritare il rosso.

L’espulsione di Ibrahimovic coglie di sorpresa un po’ tutti in campo: i rossoneri quasi increduli per quanto avvenuto, per di più in modo così improvviso. Il fischietto di Napoli però è irremovibile: rosso sventolato in faccia all’attaccante svedese e Milan in 10 per la mezzora finale.

Potrebbe interessarti anche–> Ibra, ecco il rinnovo

Si è parlato molto, nel post gara, di cosa sia successo in campo. Ibrahimovic è uscito visibilmente perplesso dal terreno da gioco, Pioli nella classica intervista a fine partita ha detto la sua in merito, rivelando di aver parlato con il giocatore. “Ho parlato con Zlatan e mi ha detto che non lo ha assolutamente offeso. Ha discusso con l’arbitro, ma non gli ha mancato di rispetto” ha detto il tecnico milanista.

Da un video si sentono però le parole di Ibra e il tutto potrebbe essere figlio di un fraintendimento. A voi però giudicare dalle immagini e dall’audio catturato dal campo.

Potrebbe interessarti anche–> Parma-Milan, espulsione a Ibrahimovic

Espulsione Ibrahimovic: Maresca ha capito male?

Spulciando sui social sembrano esserci due correnti di pensiero a riguardo. Dopo aver guardato il video, e ascoltato l’audio, c’è chi afferma come Ibra si sia rivolto all’arbitro con un “Sei un ba**ardo eh”, mentre altri sono certi che lo svedese abbia detto: “Mi sembra strano eh“, con Maresca che ha evidentemente equivocato optando quindi per l’espulsione.

Qui sopra potete vedere, e sentire soprattutto, il video dell’accaduto con l’audio originale. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro e dalla sua motivazione che lo ha spinto alla massima sanzione. Ibrahimovic, a questo punto, rischierebbe di saltare almeno due o tre gare.