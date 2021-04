Juve, Ronaldo furioso: esce e getta la maglia – VIDEO

Ancora un brutto gesto di Cristiano Ronaldo, che dopo la fascia a terra con il Portogallo, si ripente contro il Genoa, gettando la maglia della Juve.

E’ un Ronaldo furioso dopo il match vinto dalla Juve contro il Genoa. Cr7 ha cercato la via del gol colpendo un clamoroso palo prima della rete di Morata, e nel secondo tempo ha sfiorato il gol. La sua gara si è però chiusa con uno zero alla casella dei gol fatti, e si è scatenata la furia del calciatore bianconero. Dopo aver gettato la fascia al termine del match con il Portogallo, in cui gli fu annullato un gol netto, Cr7 si è ripetuto contro il Genoa.

Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi, e che manifesta il momento delicato del campione portoghese. La sua stagione resta convincente in termini di gol, ma la Juventus di Pirlo non è riuscita ad avanzare in Champions ed ha detto addio da tempo allo scudetto. Il gesto potrebbe aprire un nuovo capitolo della storia fra Cr7 e la Juventus, che riflette sul futuro del portoghese. I tifosi iniziano infatti a rumoreggiare dopo l’ennesimo gesto di stizza di Ronaldo, accusato di pensare più ai record personali che alla maglia della Juve. (in aggiornamento – video a breve)

