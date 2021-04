In casa Juventus continua a esserci grande incertezza riguardo il futuro sia della guida tecnica che del parco giocatori. Tanti dubbi sul Paulo Dybala ma arriva un importante messaggio: “Vuole restare”.

Oggi probabilmente Paulo Dybala tornerà titolare dopo oltre tre mesi. Per lui occasione dal primo minuto in campo assieme a Cristiano Ronaldo e ad Alvaro Morata, stando almeno alle parole rilasciate ieri pomeriggio in conferenza stampa da Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero vuole dare continuità ai risultati dopo l’importante vittoria contro il Napoli di mercoledì scorso, e questo passerà attraverso la gara di oggi contro il Genoa.

💯- RONALDO AND DYBALA LOOKING TO JOIN THE “100 CLUB”. — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) April 11, 2021

Partita insidiosa per i campioni d’Italia in carica che, in questa stagione, hanno perso fin troppi punti contro le squadre della parte destra della classifica. Una discontinuità che è costata ai bianconeri molti punti e che, ad oggi, mette a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions. Proprio dall’Europa che conta, e dal suo raggiungimento, passerà molto del mercato estivo della Juventus. Tanti i giocatori dati per partenti, affascinanti i nomi accostati ai bianconeri.

Tra i più chiacchierati c’è sicuramente Paulo Dybala, il numero 10 ‘triste‘ tornato al gol proprio in settimana contro il Napoli. Tante le ombre sul suo futuro, con l’impressione che la Juve voglia riuscire a venderlo nella prossima sessione di mercato.

Juventus-Dybala, Sorrentino ‘avvisa‘ i bianconeri

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex portiere, ed ex compagno di Dybala ai tempi del Palermo, Stefano Sorrentino. I due hanno giocato insieme per due stagioni e ora l’estremo difensore che giocò anche nel Chievo parla della situazione della Joya.

Sorrentino parla dell’attuale situazione dell’argentino, spiegando il suo ottimismo per il finale di stagione del suo ex compagno di squadra: “…Mentalmente è solido e dopo un infortunio riesce a tirare fuori sempre il meglio”. La speranza della Juve e dei tifosi bianconeri che possa tornare a mostrare il meglio di sé già oggi pomeriggio nella gara contro il Genoa.

Un chiaro messaggio di mercato poi quello di Sorrentino rivolto alla Juventus. L’ex portiere inequivocabile nelle sue dichiarazioni parlando del futuro di Dybala: “Io so che lui vuole restare. Ronaldo ha 36 anni, Paulo 9 in meno: il club farebbe bene a costruire il suo futuro attorno a lui“.

Anche il futuro di CR7 rimane fortemente in bilico, così come del resto quello di Morata. Oggi contro il Genoa l’occasione per riuscire a dimostrare finalmente che, almeno in alcune partite, il tridente che la Juve non ha mai avuto a disposizione quest’anno può essere letale.