Euro 2021, UEFA vuole somministrare i vaccini ai giocatori: il piano

La UEFA è al lavoro per un progetto tale da somministrare i vaccini a tutti i giocatori che saranno convocati per Euro 2021.

I vari positivi delle qualificazioni mondiali in Europa, hanno creato allarmismo all’interno della UEFA. Su tutti, a svettare, è il caso della nazionale italiana, che conta addirittura 27 positivi tra calciatori, staff e anche operatori tv. Quindi, il massimo organo di calcio europeo, sta pensando di somministrare i vaccini ai giocatori che scenderanno in campo a Euro 2021.

L’operazione non sarebbe difficilissima, e la commissione medica della UEFA è già al lavoro per garantire la sicurezza di poter giocare senza problemi e positività gli Europei. Nel dettaglio, i calciatori da vaccinare sono 600, contandone 25 per ogni squadra qualificata al torneo.

La questione dei vaccini da somministrare ai giocatori da parte di UEFA, non sarebbe però semplice dal punto di vista morale. Difatti, l’organizzazione del calcio europeo dovrebbe acquistare a parte i sieri, da una delle aziende che lo hanno sviluppato, oppure dovrebbero essere gli stessi stati a garantire 25 fiale per ogni calciatore. Un bel dilemma.

Euro 2021, l’Olimpico di Roma è in forse

La notizia per la quale la UEFA vorrebbe somministrare i vaccini ai 600 giocatori di Euro 2021, va a stemperare leggermente il clima di tensione che si è creato negli ultimi giorni. Difatti, per quanto riguarda la questione stadi, il torneo di giugno e luglio è in alto mare.

Fuori sicuramente Dublino, ecco che anche Bilbao sta titubando parecchio, per via dei mancati accordi tra governo centrale e regione basca. Inoltre, anche in Italia, la situazione non è migliore, con l’Olimpico di Roma che rischia di saltare.

Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha risposto negativamente alle domande di UEFA e governo italiano, sulla possibilità concreta di avere gli spettatori allo stadio per la partita inaugurale degli Europei. Del resto, le previsioni non si possono fare, ma sembra anche esserci del menefreghismo in atto, che se toglierà il torneo alla Città Eterna, le farà perdere un grande indotto in termini di soldi e turismo per ricominciare a vivere.

La UEFA, dunque, si muove per la sicurezza sanitaria a Euro 2021. Non solo per la somministrazione dei vaccini ai giocatori per Euro 2021, ma anche per quella dei tifosi, che dovranno ovviamente essere tutti immunizzati se vorranno entrare negli stadi. Non ci resta che aspettare e sperare di vedere un torneo completo da tutti i punti di vista.