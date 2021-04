Ronaldo getta la maglia, c’è la spiegazione: “È andata così”- FOTO

Cristiano Ronaldo si è reso protagonista al termine di Juventus-Genoa, lanciando la propria maglia sul campo: il motivo non riguarda la sua prestazione, ma è nobile.

Giornata non particolarmente felice per Cristiano Ronaldo che nel primo tempo di Juventus-Genoa si è divorato un gol clamoroso. Attorno al 20° minuto, il portoghese arriva in corsa sulla respinta di Perin, ma a porta spalancata spedisce il pallone sul palo. Un errore di troppa sufficienza, forse è andato troppo sicuro di sé, certo di poter esultare. Sulla ribattuta è arrivato Morata, che ha cancellato – si fa per dire – l’errore a due passi dalla porta del compagno.

Nella seconda frazione ha cercato la via del gol, senza mai trovarla. Così, Cristiano Ronaldo è rimasto a digiuno quest’oggi, e sul triplice fischio è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai tifosi. Infatti, il portoghese si è tolto la maglia bianconera e l’avrebbe gettata in campo, ma il motivo sarebbe tutt’altro che dovuto alla frustrazione.

Cristiano Ronaldo, maglia lanciata al raccattapalle

Al termine della gara contro il Genoa, il #7 della Juve si è tolto la divisa e l’ha lanciata via. Secondo alcuni, Cristiano Ronaldo avrebbe gettato la maglia per sfogarsi del gol mancato. Invece, secondo quanto riporta il giornalista Romeo Agresti, il calciatore avrebbe tolto la maglietta per regalarla ad un raccattapalle a bordocampo, ma la gittata sarebbe stata troppo corta.

Bisogna aggiungere che il campione avrebbe potuto evitare tutto ciò, consegnando la divisa al ragazzo fuori dal terreno di gioco, mantenendo sempre il rispetto delle regole anti-Covid.

Precisazione: #CR7 non ha gettato a terra nessuna maglia al termine del match. Un raccattapalle gli ha chiesto la casacca, lui se l’è tolta e gliel’ha lanciata. Poi, che abbia giocato male sbuffando qua e là, è un altro discorso. — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 11, 2021

Sui social c’è stata parecchia incomprensione a riguardo, tant’è che molti tifosi hanno beccato il portoghese, criticandolo per l’atteggiamento irrispettoso nei confronti dei colori del club.