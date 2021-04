Napoli come il Manchester City: il record incorona Gattuso

Il Napoli eguaglia un record del Manchester City: i migliori marcatori azzurri come i sei bomber di Guardiola, la statistica.

Il Napoli conquista tre punti importanti per la conquista della qualificazione in Champions League. Gli azzurri vincono in trasferta contro la Sampdoria grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen, con quest’ultimo che ha sigillato la pratica al 87′.

Proprio grazie all’attaccante nigeriano, la squadra di Gattuso ha raggiunto un particolare primato detenuto solo dai ragazzi di Guardiola. Infatti, tra i cinque maggiori campionati d’Europa, Napoli e Manchester City sono le uniche due squadre ad aver portato sei calciatori ad almeno 5 reti. Ecco di chi si tratta.

Napoli e Manchester City, quanti bomber in rosa: il record di Gattuso e Gardiola

Il centravanti #9 azzurro mette la firma sul match contro la Sampdoria, raggiungendo quota cinque reti in Serie A. La sua non è stata una stagione fortunata, a causa del lungo stop per infortunio. Da quando è tornato in campo è stato determinante con gol e occasioni create e oggi non si è smentito. La sua quinta marcatura in campionato ha portato il Napoli ad eguagliare un particolare record del Manchester City, fino a ieri l’unico club tra le maggiori leghe del continente ad aver portato sei giocatori ad almeno cinque gol.

Nelle file azzurre, i protagonisti di questo piccolo traguardo – che evidenzia il grande lavoro offensivo fatto da Gattuso – sono Insigne (15), Lozano (9), Politano (8), Mertens (8), Zielinski (6) e Osimhen (5).

Invece, i bomber di Pep Guardiola sono: Gundogan (12) Sterling (9), Mahrez (9), Gabriel Jesus (8), Foden (6) e De Bruyne (5). E’ curioso notare che il centrocampista tedesco sia il capocannoniere dei Citizens in Premier League.