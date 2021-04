Premier, il West Ham sogna la Champions: Moyes vuole fare la storia

Il West Ham sta disputando una stagione straordinaria, che potrebbe proiettarla in Champions League, con un super Lingard.

La stagione volge al termine anche in Premier League, e se le prima due posizioni sembrano ad appannaggio delle due di Manchester, con il City che si avvia verso il titolo, la lotta per l’Europa è più viva che mai. Ha del clamoroso, in questo senso, la cavalcata del West Ham.

La squadra londinese, sta disputando una stagione incredibile, grazie alle grandi prestazioni dei suoi giocatori, guidati dal tecnico David Moyes. Questi, dopo alcune brutte esperienze come al Sunderland, al West Ham sembra aver trovato la quadra della sua carriera, che può arricchirsi di una grande soddisfazione.

Gli Hammers, infatti, hanno battuto anche il Leicester per 3-2, riprendendosi il quarto posto dal Chelsea. Tuttavia, li aspetta un finale di stagione infuocato, soprattutto nelle sfide proprio con la squadra di Tuchel e con l’Everton di Ancelotti.

West Ham, Lingard è pazzesco

Tra le cose indovinate in questa stagione da parte del West Ham, ci sono anche gli acquisti. Nella sessione estiva, è arrivato Soucek dallo Slavia Praga, che ha segnato 9 gol nonostante sia un mediano e Benrahama dal Brentford, il quale sta meravigliando. Invece, a gennaio è arrivato in extremis Jesse Lingard in prestito dal Manchester United.

Il classe 1992, sta mostrando finalmente tutto il suo potenziale a Londra. Difatti, ha segnato 6 gol in 8 partite di Premier League, con una doppietta nella già citata partita contro il Leicester.

Lingard, sta trascinando il West Ham verso la Champions League, prendendosi la rivincita nei confronti dei suo tanti detrattori. Infatti, l’inglese ha riscattato le brutte prestazioni e stagioni con lo United, che potrebbe riprenderselo per la prossima stagione, non cedendo alle molto probabili offerte degli Hammers.

Il West Ham, dunque, sta facendo una delle migliori stagioni della sua storia. Al momento, si trova in quarta posizione in campionato, e la squadra di Moyes sembra non volersi più fermare. Del resto, con questo Lingard, l’Europa e soprattutto la Champions League, è molto più vicina.