Rinnovo Quagliarella, contatti: “Ce la fai?”- Le ultime

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha svelato il retroscena sulle telefonate a Fabio Quagliarella: ecco le sue parole sul rinnovo dell’attaccante.

La Sampdoria ha disputato una stagione molto tranquilla, con qualche ottima prestazione, alternata a qualche piccola delusione. Artefice del piazzamento a metà classifica è certamente Claudio Ranieri, allenatore dalla grande esperienza che sta facendo molto bene a Genova. Il rinnovo non sembra un problema per il presidente Massimo Ferrero, che ha smentito i rumors sui casting di altri tecnici per il prossimo anno. “Ranieri è il mio allenatore e non si tocca – ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli – Ci vedremo quando termina il campionato, voglio fare una grande squadra“.

Il gruppo da cui vorrà ripartire il presidente blucerchiato presenterà quasi certamente anche Fabio Quagliarella, in scadenza di contratto ma prossimo al rinnovo. A svelarlo è stato proprio il patron della Samp.

Sampdoria, Ferrero: “Chiedo uno sconto a Quagliarella per il rinnovo”

L’attaccante classe 1983 gioca dal 2016 con la maglia della Sampdoria, con il quale sta vivendo una nuova giovinezza. Anche quest’anno è andato in doppia cifra, per la quinta volta consecutiva. L’età per Fabio non è un limite e il presidente del club lo sa benissimo. Infatti, sempre ai microfoni della radio campana, ha svelato un simpatico retroscena e ha dimostrato la stima profonda che ha nel ragazzo: “Fin quando ci sarò io alla Samp, ci sarà anche lui. Quagliarella è fantastico, magari se mi fa uno sconto sul rinnovo con i bonus sulle reti possiamo trovare una soluzione“.

Poi Ferrero ha proseguito: “Ogni anno chiamo Fabio e gli chiedo ‘C’a fai?’, e lui mi risponde sì. Andrà tutto bene anche questa volta, non ci saranno problemi“. Dunque, sembra cosa fatta per un altro anno di contratto. Il bomber #27 blucerchiato non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. E se continua a segnare, come dargli torto.