La Juventus meglio dell’Inter: la classifica che premia i bianconeri

La Juventus è meglio dell’Inter nella particolare classifica sul valore dei club Europei. Gran balzo però dei nerazzurri. La top 15 completa.

C’è una classifica che rende il valore economico dei club Europei, e una che conta di più. Quella del campionato italiano. In entrambe le protagoniste sono Inter e Juventus, e i nerazzurri si godono la graduatoria della Serie A, che vede Conte in testa. Con merito, perché l’Inter a suon di record si è messa dietro Milan e Juventus, che inseguono in classifica invano. Merito del lavoro del tecnico, ma anche della costruzione di una rosa che ha ingigantito il valore tecnico in campo, e anche quello economico. E lì che le due graduatorie si intrecciano, perché il club di Suning, grazie alle qualità dell’allenatore e di Marotta, registra un valore in netto rialzo.

Da Barella e Bastoni, fino a De Vrij preso a zero, e Lautaro che ha triplicato l’investimento, sono molti i calciatori plasmati da Conte, che ha regalato successi e solidità alla società. La sua Inter è in testa alla Serie A, ma insegue nella speciale classifica per club stilata da Forbes, che fra le 15 europee inserisce solo due club italiani: i nerazzurri e la Juventus. Comanda ancora il club di Agnelli, ma che balzo dei nerazzurri.

Classifica Forbes, l’Inter insegue la Juve: svelata la top 15

Ecco quindi che il duello si rinnova. Nella classifica di Forbes sui 15 club di maggior valore in Europa la Juventus è avanti sull’Inter, e si piazza all’undicesimo posto. La valutazione assegnata ai bianconeri è di 1,95 miliardi, contro i 743 milioni di euro dei nerazzurri. Un dato che colpisce per la netta differenza fra i due club, quasi un terzo, ma che va letta in maniera differente. La crescita della società di Suning è infatti stimata in un 11% in più in due anni, a testimonianza del lavoro svolto in campo e della crescita nelle infrastrutture, che si sono tradotte in un netto balzo in avanti.

A comandare ci sono le spagnole per Forbes, che quantifica il valore del Barcellona in 4,76 miliardi e quello del Real Madrid inferiore di “solo” 10 milioni di euro. A completare il podio c’è il Bayern Monaco con 4,21 miliardi, e subito dopo le inglesi. La squadra di maggior valore è lo United, seguito dal Liverpool, dal Manchester City e da Chelsea e Arsenal. Prima delle francesi il Psg al nono posto. Chiude la top ten il Tottenham che vale 2,3 miliardi di euro. Inseguono ancora Inter e Juventus in questa speciale classifica. Servirà a poco, ma almeno in una graduatoria i bianconeri sono davanti ai nerazzurri.