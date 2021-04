Atletico Madrid, passo falso col Betis e nuovi infortuni: scatta l’emergenza

L’Atletico Madrid perde una grande occasione contro il Betis e deve fare i conti con i nuovi infortuni: out Suarez, Felix e Trippier.

Nel weekend del Clasico, l’Atletico Madrid non ne approfitta e perde la possibilità di allungare lo scarto con il Barcellona, uscito sconfitto contro il Real Madrid. La squadra di Simeone ha pareggiato contro il Betis, e ora ha il fiato sul collo delle due big spagnole. La corsa verso il titolo della Liga si fa avvincente, ma diventa un ardua impresa per i Colchoneros.

Infatti, il club deve fare a meno già di Luis Suarez, che si è dovuto fermare in allenamento qualche giorno fa per un infortunio muscolare. Tuttavia, per i prossimi impegni l’Atletico Madrid deve fare i conti con alcuni nuovi infortuni. Infatti, durante l’ultima gara di campionato, sia Joao Felix che Trippier hanno abbandonato il campo.

Atletico Madrid, due nuovi infortuni: le condizioni di Felix e Trippier

La strada verso l’11 titolo spagnolo si complica. Dopo un girone d’andata quasi impeccabile, l’Atletico Madrid è incappato in qualche sconfitta e pareggio di troppo, che ha causato la dispersione dei punti di vantaggio dal Real Madrid e dal Barcellona. I Blancos e i Blaugrana hanno cominciato una serie di vittorie impressionanti, e ora i Colchoneros rischiano di dover lasciare il primato in classifica, vista l’assenza di alcuni titolari importanti.

Luis Suarez ne avrà ancora per qualche settimana e punta a tornare disponibile contro la sua ex. Fino ad allora, Simeone deve trovare una soluzione adeguata in attacco, visto che Joao Felix si è infortunato nel match contro il Betis, terminato 1-1. Il portoghese è uscito dal campo per un problema al ginocchio. Inoltre, anche l’esterno inglese Kieran Trippier ha dovuto lasciare il terreno di gioco per dolori alla schiena. Entrambi i giocatori infortunati saranno valutati nelle prossime ore, ma il rischio di non averli nel prossimo match contro l’Eibar è molto alto. L’Atletico Madrid non ha punte centrali e dovrà affidarsi solo ad esterni d’attacco.