Caos Maresca dopo l’espulsione a Ibrahimovic: la decisione sull’arbitro

Non è andata giù al Milan la decisione di Maresca di espellere Ibrahimovic durante l’ultima gara contro il Parma. Una scelta mal digerita, evidentemente, anche dai vertici della classe arbitrale. Arriva la decisione sul fischietto napoletano.

Minuto sessanta della sfida tra Parma e Milan. Rossoneri saldamente in vantaggio per 2-0, rassicurante scarto da amministrare fino al novantesimo. Improvvisamente a metà campo, a seguito di un contrasto, Ibrahimovic si rivolge all’arbitro Maresca che, senza esitare, estrae il cartellino rosso mandando lo svedese, incredulo e titubante, a farsi la doccia anzi tempo.

Immediatamente i giocatori del Milan circondano l’arbitro della sezione di Napoli, chiedendo spiegazioni su una decisione così estrema quanto severa. Donnarumma, capitano dei rossoneri, punzecchia il direttore di gara: “Maresca, sempre i protagonisti dobbiamo fare“, le parole del portiere del Diavolo. Una sorta di eco allo sfogo di Conte durante l’ultimo Udinese-Inter, quando il salentino si rivolse all’arbitro con un: “Sei sempre tu, Maresca” a seguito di una decisione disciplinare non condivisa.

🗣 Ibrahimovic to Maresca: “If you’re not interested, go home. I find it strange, eh.”

🗣 Donnarumma to Maresca: “But what has he done to you? What are you doing, Maresca? You must always be the protagonist.”

