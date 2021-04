Ibrahimovic viola la zona rossa: beccato al ristorante- FOTO

Non si placa la bufera attorno a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, espulso sabato a Parma, è stato beccato in un ristorante di Milano assieme ad altre persone.

Quanto si parla di Zlatan Ibrahimovic è impossibile cadere nella banalità. Personaggio, e calciatore, sempre sopra le righe lo svedese, che stavolta è però voluto andare oltre. Dopo l’espulsione (discussa) di sabato contro il Parma l’attaccante del Milan è stato beccato ieri a pranzo in un locale di Milano. Assieme a lui altri commensali, tra i quali il suo ex compagno Ignazio Abate, tutti sprovvisti di mascherina e non a distanza di sicurezza.

Sul web fa discutere una foto che ritrae Ignazio #Abate e Zlatan #Ibrahimovic (scelto nei mesi scorsi da Regione #Lombardia come testimonial nella campagna per la lotta al #COVID19) seduti al tavolo al ristorante, a #Milano. Avrebbero pranzato, ieri, in un locale di via Petrarca pic.twitter.com/JHzaThwz1E — Discoradio (@discoradioIT) April 12, 2021

Ibrahimovic al ristorante: la giustificazione del proprietario

Un episodio che è diventato virale, così come la foto che lo testimonia, in quanto il Lombardia ieri si era ancora in zona rossa ed era vietato uscire di casa se non per i motivi permessi dalla legge (salute, lavoro o comprovate necessità). A rivelare quanto accaduto è stata la testata Fanpage, che ha anche pubblicato lo scatto che ritrae Ibra seduto al tavolo assieme ad altre persone.

Il proprietario del locale si sarebbe così giustificato per quanto accaduto: “Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino“. Parole che tuttavia non motivano la ‘reunion‘, per legge vietata in quanto non rientrava nei casi previsti dal DPCM.

Fonti vicine al giocatore affermano invece che l’incontro, durato circa un’ora, sarebbe stato motivato da motivi di lavoro. Il caso, però, è destinato a far discutere.

Intanto sul web l’opinione dei tifosi si spacca in due: alcuni condannano lo svedese, criticando il fatto che si senta legittimato a vivere al di sopra delle regole. Altri, invece, cercano di smorzare i toni cercando di sollevare Ibra da eventuali responsabilità.



Va detto che, lo scorso ottobre, Ibrahimovic venne scelto anche dalla Regione Lombardia come testimonial della campagna anti“Rispetta le regole“, diceva nello spot, invitando tutti gli spettatori a indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale. Parole sconfessate però da uno scatto che incastra Ibra e i suoi commensali.