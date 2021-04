Inter, caccia al titolo e ai record: Conte può fare la storia

Ancora 5 successi e Conte regalerà lo scudetto all’Inter: caccia aperta, anche ad una serie di record storici.

La vittoria è un’ossessione per Antonio Conte, che è pronto a chiudere il capitolo scudetto a suon di record con l’Inter. E’ cosi tanto tormentato dalla voglia di vincere da aver chiamato la figlia Vittoria, e nel suo percorso in nerazzurro è riuscito a mettere da parte un lato caratteriale spesso discusso per il bene della squadra. E’ da mesi che parla poco Conte, concentrato sui record e sullo scudetto. Non ha commentato le teorie di chi dopo 10 giornate lo voleva lontano da Milano, e non si è espresso in merito ai problemi societari.

Conte ha isolato la squadra, la ha aiutata a diventare grande, e si è solo esposto per rispondere a chi lo addita di essere un teorico del gioco poco spettacolare. Un piccolo capolavoro per l’Inter, che è vicina allo scudetto e senza forse neanche accorgersene macina record. Ha superato Mourinho per media punti, ha disintegrato le 9 vittorie in fila di Mancini, ed è pronto ad altri traguardi puntando soprattutto quello del tecnico della nazionale. La sua corsa per abbracciare la squadra dopo la rete di Darmian è la testimonianza più diretta della volontà di scrivere una pagina nuova. Quella di Antonio Conte, l’allenatore dei record all’Inter.

Leggi anche: Inter, Darmian e i suoi “fratelli”: i gregari scudetto di Conte

L’Inter di Conte, una squadra da record: ieri ha superato Sacchi e ora ha nel mirino nuovi traguardi

La vittoria con il Cagliari gli ha permesso di scavalcare Arrigo Sacchi. Sol l’Inter è riuscita infatti a vincere 11 partita di fila nel girone di ritorno, facendo meglio del Milan nel 1990. Un record che lancia l’Inter di Conte, capace inoltre di mettere in fila 12 successi casalinghi. Non solo lo scudetto quindi, perché i numeri sono la migliore risposta alle critiche e la dimostrazione di compattezza del suo gruppo.

Con il successo ai danni dei sardi il tecnico ha raggiunto Inzaghi, Spalletti e la coppia Andreazzoli-Garcia, e con altri 3 punti eguaglierebbe le 12 vittorie di fila nell’esperienza alla Juventus. Avrebbe davanti a quel punto solo Allegri, Sarri e Mancini, che ne ha messe insieme addirittura 17. Nulla è proibito a Conte e all’Inter, che mette nel mirino il più ambizioso dei record. Vincendole tutte raggiungerebbe il record di punti di Mancini, ben 97 nel 2006-07. E intanto si gode la “LuLa”, vera coppia dei sogni.

Lukaku e Lautaro sono secondi per gol messi a segno insieme solo a Lewandowski e Muller, e il belga è nella migliore stagione della sua carriera. Tante coincidenze, tanti traguardi da eguagliare e superare. E’ il chiaro segnale che i nerazzurri hanno in mano il loro futuro, che è sempre più vicino ad entrare fra le storie memorabili del club.