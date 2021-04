Inter, Darmian ancora decisivo: il nuovo eroe dello scudetto nerazzurro

Darmian ha messo dentro il gol che ha dato all’Inter la vittoria sul Cagliari, ma il terzino è stato decisivo in tutta la stagione.

L’Inter ha vinto contro il Cagliari per 1-0, arrivando all’11esima vittoria di fila in Serie A, facendo 11/11 partite nel girone di ritorno, un record incredibile. A segnare il gol decisivo, ci ha pensato Matteo Darmian, il quale non è la prima volta che risulta fondamentale.

In stagione, infatti, il terzino è riuscito a ritagliarsi un grande spazio con Conte, giocando 16 volte su 24 dal primo minuto in campionato. Inoltre, quello al Cagliari, non è il primo gol segnato, visto che ci sono stati anche quello al Genoa, sempre nel girone di ritorno, e quello al Borussia in Champions League.

Darmian, dopo alcune stagioni più difficili allo United e quella con mezzo sorriso di Parma, all’Inter di Conte sembra aver ritrovato la vecchia qualità, che quando era al Torino, aveva permesso al terzino nerazzurro di essere oggetto del desiderio di varie squadre.

Darmian, dal Milan all’Inter

La carriera di Matteo Darmian, oggi all’Inter, inizia dai cugini e rivali del Milan. Proprio in rossonero, gioca le prime partite da professionista nel 2006/2007, ma è nel 2009/2010 che la sua parabola inizia veramente.

In quella stagione, infatti, va al Padova in prestito, poi l’anno dopo finisce al Palermo, che lo acquista per poco più di un milione di euro. Tuttavia, per esplodere definitivamente, deve arrivare nel Torino di Ventura, con il quale dal 2011/2012, gioca stabilmente in prima squadra, offrendo grandi prestazioni.

Dopo 4 stagioni in Granata, Darmian approda finalmente in una grande squadra europea, il Mancester United, che però è ancora in confusione dopo l’addio di pochi anni prima, da parte di Sir Alex Ferguson. La trasferta inglese parte bene, però man mano, il terzino in 3 stagioni passa da titolare a riserva, fino a essere un corpo estraneo nella rosa dei Red Devils.

Infine, allora, ecco la chiamata del Parma in prestito per la scorsa annata. Con i ducali si riprende col tempo dall’esperienza inglese e torna a giocare come sa fare, così da meritare la chiamata dell’Inter di Conte. Qui, come detto, Darmian, è risultato spesso decisivo in stagione, non solo quando ha segnato ma anche in altre partite, dal punto di vista difensivo. Inoltre, dopo il gol al Cagliari, comunque, sarà ricordato per sempre come eroe dello scudetto nerazzurro, una vera e propria grande soddisfazione, la più forte della sua carriera.