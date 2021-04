Inter, vincente nel presente ma senza futuro: il CIES lancia l’allarme

L’Inter mette le mani sul diciannovesimo scudetto, ma la rosa è poco “green”: il dato allarmante del CIES.

L’Inter prosegue il suo cammino verso lo scudetto, dimostrando la propria potenza e costanza nell’ottenere il successo. Infatti, la squadra di Antonio Conte è arrivata a 11 vittorie di fila, superando le 10 consecutive del Milan del 1989/90 nel girone di ritorno. Dopo undici anni, i nerazzurri tornerebbero a trionfare in campionato, e spezzerebbero il dominio della Juventus che dura da nove lunghe stagioni.

Handanovic, Hakimi, Eriksen, Lukaku, sono solo alcuni dei protagonisti di questa meravigliosa annata che ha visto il club rimontare il vantaggio ottenuto dal Milan in tutto il girone d’andata. Una rimonta completata ampiamente anche grazie alla vittoria del derby, e che è proseguita senza alcun passo falso. Tuttavia, se il presente dell’Inter sembra esser vincente, la rosa non presenta le basi per il futuro: secondo il CIES, Conte non ha utilizzato nessun giovane Under 21 in campionato.

Leggi anche >>> Inter, Conte e Hakimi: l’esultanza al bacio è virale – VIDEO



Inter, il rapporto del CIES: nessun giovane under 21 schierato in campo

Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica di squadre dei maggiori campionati d’Europa che schiera in campo i giovani under 21. Tuttavia, la Serie A ne presenta ben due in fondo a questo ranking, che dimostrano la scarsa attenzione verso i calciatori del proprio vivaio. La Lazio e l’Inter sono gli unici due club italiani che non hanno mai utilizzato giocatori al di sotto dei 21 anni.

Un dato allarmante per i nerazzurri che hanno una rosa dall’età media di 28,6 anni. Al di là di Hakimi e Bastoni (rispettivamente classe 1998 e 1999), gli altri sono tutti giocatori nel pieno della maturità calcistica e sul quale si può puntare ancora per qualche anno. Dunque, l’Inter si appresta a vincere il 19° scudetto della sua storia, ma deve porre le basi per il futuro e lanciare più giovani, per provare ad costruire un progetto a lungo termine.