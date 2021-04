La Lega chiede lumi a Dazn: la lettera e la posizione di Sky

La Lega ha chiesto spiegazioni chiare a Dazn dopo i problemi riscontrati ieri, e Sky intanto attende. Fra sospetti e il timore dei tifosi, si apre un capitolo poco chiaro.

Interviene la Lega per capire quali siano stati i problemi riscontati ieri da Dazn. Troppo clamore attorno al blackout che non ha permesso ai tifosi di usufruire regolarmente della piattaforma streaming. Una vicenda che è stata notevolmente amplificata dall’acquisizione in esclusiva delle partite per la prossima stagione, che Dazn ha incassato dopo un lungo tira e molla con Sky convincendo l’assemblea di Lega.

I problemi riscontrati ieri nella fruizione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio hanno spinto gli abbonati a chiedere un rimborso e spiegazioni. Che sono arrivate unitamente all’offerta di un indennizzo per ripagare gli abbonati. Non è bastato per placare la furia dei tifosi, preoccupati per ciò che potrebbe accadere nel prossimo triennio. Repubblica ha svelato un retroscena accaduto ieri, poche ore dopo il blackout. Pare che la Lega abbia chiesto informazioni ai vertici di Dazn sull’accaduto, preoccupata di ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

I timori di alcuni presidenti, preoccupati sulla possibilità di coprire il prodotto calcio in Italia via streaming, si sono palesati. Dazn però avrebbe già chiarito alla Lega i motivi, e intanto Sky è alla finestra per il pacchetto ancora non assegnato.

La lettera della Lega a Dazn alimenta i veleni: c’è il timore di una battaglia con Sky

Ancora un passo falso quindi, che crea tensione fra Dazn, Sky e la Lega. Repubblica ha svelato il contenuto della lettera inviata al gigante dello streaming, che contiene i timori e la richiesta di spiegazioni. Nel contenuto ci sarebbe la richiesta di garanzie per la copertura del prodotto sulla banda larga. Intanto Dazn avrebbe comunicato i motivi, svelando un problema legato a Comcast. La Cts, Comcast technology solutions, indiivudata come causa del problema, è proprietaria di Sky, e tutto ciò alimenta i rischi di una guerra taciuta ma chiara dopo l’assegnazione da parte dell’Assemblea di Lega, che ha accettato l’offerta di Dazn.

A questo punto sembra chiaro che la battaglia per i diritti tv possa portare ad altri scontri. E intanto c’è da assegnare il pacchetto per le 3 gare in co-esclusiva, per il quale era già stata rifiutata l’offerta di Sky. Una situazione che non convince e che alimenta le paure dei club. Non è da escludere quindi che la piattaforma streaming possa allacciare rapporti come già accaduto con Cairo per trasmettere le partite sulle frequenze del digitale terrestre. Una possibilità che placherebbe una battaglia tutt’altro che sopita fra Dazn e Sky, con la Lega chiamata in causa per offrire agli abbonati un prodotto di qualità.