Wanda Nara, il top è stretto e incanta i fan: l’argentina è esplosiva – Foto

Wanda Nara è tornata a Milano e ha infiammato i social con uno scatto: i fan restano estasiati, ma l’argentina vuole lanciare un messaggio importante.

La showgirl argentina è in Italia. Wanda Nara ha lasciato momentaneamente Parigi per tornare a Milano e subito sono scoppiate voci di mercato, visto che lei è compagna e agente di Mauri Icardi. Infatti, diversi rumors avrebbero avvicinato l’attaccante del PSG alla Juventus, in un ipotetico scambio con Dybala. Che la sudamericana sia tornata a casa sua nel Bel Paese per lavoro o per altri motivi, non è chiaro.

E’ piuttosto chiaro, invece, il messaggio che ha voluto diffondere tramite i social, condividendo l’immagine che ha scatenato le fantasie dei suoi fan.

Wanda Nara, il top esalta tutto – Foto

La bella modella e procuratrice di Icardi, sta pubblicando da diversi giorni foto del suo rientro a Milano, dove ha conosciuto fama e gloria. Wanda Nara, sul divano di casa sua, ha condiviso l’immagine con il mate tra le mani, l’infuso di erbe tipiche dei Paesi sudamericani. Ma quello che ha attirato più l’attenzione, è stato il décolleté ampiamente visibile dato il top molto stretto.

La compagna del calciatore ha messo in mostra le sue forme con un selfie spaziale, che ha magnetizzato i suoi follower. Come descrizione della foto, Wanda ha voluto sottolineare l’importanza di restare a casa in questo periodo di pandemia, che ormai dura da un anno. Non è nuova a questo tipo di messaggi. Infatti, la showgirl di Buenos Aires già aveva dichiarato frasi simili durante i lockdown presso il domicilio in Francia, visto l’andamento dei contagi nell’Esagono.