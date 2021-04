Icardi alla Juventus: così cambia l’attacco bianconero. Tifosi divisi

Icardi è ancora un nome caldo per la Juventus, che ragiona già in vista della prossima stagione. Un suo innesto cambierebbe radicalmente l’attacco bianconero e i tifosi sono divisi.

Mauro Icardi non è mai uscito dai radar della Juventus. I bianconeri furono bruciati dall’Inter dopo il boom dell’attaccante alla Sampdoria. In blucerchiato la squadra del presidente Agnelli era la vittima preferita dell’argentino, che trovava la via del gol con una regolarità impressionante. Anche dopo l’addio ai nerazzurri Paratici ha provato ad intavolare una trattativa per portarlo a Torino, ma la ferma volontà di cederlo all’estero ha spinto Marotta a chiudere un affare importante con il Psg.

La sua avventura in Francia potrebbe essere però terminata, e uno scambio con Dybala ancora possibile. Ci sarebbero molti ostacoli da superare. Il primo legato alla clausola imposta dall’Inter, che incasserebbe dai parigini una percentuale in caso di una cessione in Serie A. Il secondo è legato ad un ingaggio che in questa fase potrebbe rappresentare un peso non da poco.

Paratici però ci ragiona, perché anche in questa stagione una punta vera da affiancare a Ronaldo è mancata. Morata non ha demeritato, ma i continui infortuni, e lo stop di Dybala, hanno costretto Pirlo a fare gli straordinari. Senza successo.

Icardi alla Juventus: i bianconeri cambierebbero molto in caso di un arrivo dell’argentino

Icardi alla Juvenus non è solo una suggestione che ritorna. E’ un affare che potrebbe decollare, perché gli incastri giusti potrebbero trovarsi. Non sarebbe semplice, ma il contratto di Dybala in scadenza preoccupa i bianconeri, che potrebbero utilizzare la Joya per arrivare ad un attaccante di livello europeo. Icardi alla Juventus non passa quindi di moda, come un ritornello che non esce mai dalla testa. Ma come cambierebbe il fronte avanzato bianconero in caso di un suo innesto?

Sarei contento se arrivasse #Icardi, ma incazzatissimo se si rinuncia a #dybala#dybalaNonSiTocca#Finoallafineforzajuventus — PANE E CICORIA 👨‍👩‍👧‍👦🇮🇹⚽️ bread and chicory (@cicoria_e) April 9, 2021

Di sicuro la prima valutazione sarà fatta sull’allenatore. Pirlo lavora molto sugli esterni, e non ha mai smesso di chiedere al club un centravanti vero. In caso di un addio dell’attuale tecnico di certo i sostituti non rifiuterebbero l’opportunità di avere un attaccante dai numeri importanti in rosa. L’addio di Morata sembra quindi scontato, e resterebbe da valutare la permanenza di Ronaldo. Con Cr7, Icardi, Kulusevski e Chiesa, la Juventus potrebbe ragionare su un trequartista puro, o sulla riserva dell’argentino. Un reparto offensivo di tutto rispetto, che comunque sarà arricchito da nuovi calciatori.

Se #Dybala andasse dai #prescritti e da noi venisse #Icardi, NON sarebbe una grande idea. Temo che lui con #Lukaku e #Martinez farebbe #paura. Meglio che rimanga, o inserire una clausola #monstre se scegliesse una italiana. O un #veto: cessione solo #estera.#okkio — Fuego Blanconegro (@FBlanconegro) April 9, 2021

Dire addio a Morata e Dybala nella stessa stagione potrebbe essere un rischio pesante, ma un’altra pista potrebbe essere salutare Cr7 e tentare la carta del rinnovo con Dybala. In questo caso i bianconeri avrebbero un attacco tutto argentino, con Chiesa sempre più inamovibile. Era il sogno di Max Allegri, e chissà che dietro la trattativa non si nascondano le richieste dell’ex tecnico, che potrebbe incassare da Paratici un regalo “per fare pace”. I tifosi intanto si dividono sul possibile arrivo di Icardi alla Juventus.