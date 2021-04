Aguero alla Juventus, Paratici esce allo scoperto: mossa bianconera

La prossima estate di mercato ruoterà anche attorno al nome di Sergio Aguero. Il Kun lascerà il Manchester City al termine di questa stagione e i top club europei si muovono per lui. La Juventus esce allo scoperto: la mossa di Paratici per anticipare tutti.

La Juventus fa sul serio per Sergio Aguero. L’attaccante argentino, bomber all time del Manchester City e tra i migliori marcatori della storia della Premier League, lascerà i citizens al termine di questa stagione alla scadenza del suo contratto. È senza dubbio uno dei giocatori di maggior appeal a livello europeo, tant’è che i top club del vecchio continente si sfideranno per aggiudicarsi l’attuale attaccante di Guardiola.

📊 Meilleurs buteurs en activité 🥇 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 : 773

🥈 Lionel Messi 🇦🇷 : 745

🥉 Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 : 564 4️⃣ Robert Lewandowski 🇵🇱 : 533

5️⃣ Luis Suarez 🇺🇾 : 501

6️⃣ Sergio Aguero 🇦🇷 : 423

7️⃣ Edinson Cavani 🇺🇾 : 411

8️⃣ Neymar 🇧🇷 : 388 pic.twitter.com/Nt7w87t8Cr — FOOTBALL-TIME ⚽ (@FOOTBAL54407856) April 13, 2021

Una manciata di settimane fa l’annuncio ufficiale, con il quale Aguero e il Manchester City informavano della decisione di separarsi alla fine di questa stagione, al termine del contratto. Barcellona, Juventus, Inter e PSG le squadre in corsa per arrivare al Kun, 33 anni ma con almeno due tre stagioni nelle gambe ad alti livelli. I bianconeri in particolare sono attesi a una rifondazione del loro attacco: Ronaldo, Morata e Dybala sono in dubbio e almeno uno dei tre partirà sicuramente.

Leggi anche–> Juventus, maxi scambio per Ronaldo?

Per rendere più competitivo il reparto avanzato Paratici sembra che faccia davvero sul serio per Aguero. Al punto da avergli già offerto un pre contratto.

Juventus, in Spagna sicuri: pre contratto ad Aguero

A rilasciare l’indiscrezione di mercato è il quotidiano spagnolo Sport, che afferma come il CFO dei bianconeri si sia già mosso per portare Aguero a Torino. Potrebbe essere l’argentino l’asso dal quale ripartire nella prossima stagione, un giocatore di esperienza e qualità da piazzare in mezzo all’attacco della Vecchia Signora (da valutare, poi, da chi sarà affiancato).

Secondo i media iberici Paratici si sarebbe fatto avanti proponendo un pre contratto al calciatore, che da qui alla fine della stagione valuterà le offerte che sicuramente non gli mancheranno. Il Barcellona rimane un’ipotesi molto realistica, considerando anche che Messi, per rimanere al Camp Nou, avrebbe fatto il nome di Aguero come rinforzo in vista della prossima stagione.

Voci e indiscrezioni di mercato almeno per il momento, solo il tempo ci dirà se dietro c’è davvero qualcosa di concreto. I tifosi della Juventus, intanto, sognano il grande colpo argentino.