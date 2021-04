Bayern Monaco, Flick verso l’addio: il possibile sostituto è un tifoso

Hans Dieter Flick ha rilasciato parole d’addio al termine della gara tra PSG e Bayern Monaco: il club pensa al suo successore.

Il club bavarese è uscito di scena dalla Champions League ai quarti di finale, dopo aver disputato 180 minuti di grande calcio contro il PSG. Troppi i 3 gol subiti all’andata a Monaco, che nel bilancio complessivo hanno causato l’eliminazione. I campioni in carica cedono ai parigini che proseguiranno il loro percorso alla ricerca della finale e del trionfo.

Un’eliminazione che mette in dubbio il futuro di Hans-Dieter Flick che non va molto d’accordo con il dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzić. Dopo la partita vinta contro il Paris Saint-Germain, l’allenatore tedesco ha commentato: “Non ho pensato a cosa farò, ma devo sempre riflettere su come arrivare ai successi – ha dichiarato Flick – E’ normale che pensi al mio futuro. Vedremo se ci sarà una squadra che può ancora crescere con me, a breve farò questo tipo di valutazione“. Parole che sanno di addio. E il Bayern Monaco avrebbe già individuato l’allenatore giusto per la prossima stagione.

Nagelsmann per il dopo Flick: il Bayern Monaco ci pensa

L’attuale mister della formazione bavarese potrebbe chiudere la sua esperienza con il club al termine della stagione, magari dopo la vittoria in Bundesliga. Flick avrebbe ricevuto in questi mesi corteggiamenti dalla Federcalcio tedesca per l’incarico da commissario tecnico, visto che Loew lascerà la panchina della Nazionale dopo gli Europei. Il Bayern Monaco si guarda attorno per non trovarsi impreparato dopo l’eventuale addio di Flick e l’identikit ideale come futuro allenatore è Julian Nagelsmann.

Si tratta dell’attuale tecnico del Lipsia, antagonista principale del Bayern Monaco. Nagelsmann è molto apprezzato dai top club europei, visti i grandi risultati raggiunti in pochi anni con un club non blasonato. Restano indelebili la cavalcata in semifinale in Champions League nella scorsa edizione e la lotta di quest’anno per il primo posto in campionato. Inoltre, la sua giovane età (a luglio compirà 34 anni) gli ha permesso di attirare l’attenzione. In Bundesliga ha ottenuto ottimi piazzamenti con Hoffenheim e Lipsia negli ultimi anni, e ora potrebbe essere arrivato il momento del salto di qualità: guidare la miglior formazione tedesca e portarla alla vittoria.

Inoltre, Nagelsmann è un tifoso del Bayern Monaco e non l’ha mai celato. Nel 2018 quando era allenatore del Hoffenheim andò addirittura a seguire una partita dei bavaresi all’Allianz Arena.