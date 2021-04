Calciomercato Juventus, scambio di giocatori con il Chelsea

In casa Juventus continua a regnare grande incertezza per quanto riguarda il futuro non solo della guida tecnica della squadra, ma anche di molti giocatori della rosa bianconera. Calciomercato bollente: si rivoluzionerà gran parte della rosa con alcuni sicuri partenti.

Calciomercato Juventus – Dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League dipenderà gran parte del mercato estivo della Juventus. Le strategie e le mosse di Paratici saranno per forza di cose vincolate alla partecipazione all’Europa che conta: senza un piazzamento nei primi quattro posti, si intente, il mercato degli attuali campioni d’Italia sarà sicuramente più ‘povero‘.

Ecco perché il CFO della Juventus, pochi giorni fa, sosteneva come fosse inammissibile pensare a una squadra fuori dalla Champions 2021/’22, perché sarà centrale in questo finale di stagione non perdere posizioni in classifica. Tanti i dubbi sugli attuali giocatori in rosa, molti di loro dati per partenti a prescindere dal risultato sportivo di questa annata così altalenante.

Dybala, Ronaldo, Morata sono sicuramente i big sul quale aleggia il maggiore punto interrogativo, considerando giocatori come Ramsey, Rabiot e Bernardeschi già sul piede di partenza. Come, tra l’altro, Alex Sandro: il terzino brasiliano da tempo non offre più garanzie di tipo tattico (e fisico) ai bianconeri, e per questo in caso di offerta vantaggiosa per la Juve potrebbe partire.

Si profila all’orizzonte uno scambio tra pari ruolo con il Chelsea: Emerson Palmieri non è mai uscito dal ‘mirino‘ di Paratici, e in estate un eventuale affare con i blues (dove l’ex Roma non è titolare) sarebbe vantaggioso a entrambi i club.

Calciomercato Juventus: la fascia si rifà il look

Alex Sandro è stato decisivo in bianconero praticamente solo nei primi due anni di militanza, poi la sua carriera a Torino ha subìto una clamorosa discesa con prestazioni diventate via via sempre più insufficienti. Spulciando sui social si capisce l’insofferenza dei tifosi della Signora sia ormai giunta a livelli massimi, e probabilmente il ciclo del brasiliano a Torino è ormai concluso.

Ecco quindi che potrebbe profilarsi all’orizzonte uno scambio tra terzini con Emerson Palmieri: l’ex Roma al Chelsea praticamente non è mai stato titolare, ma sempre l’alternativa a Marcos Alonso o Christensen. Il laterale italo brasiliano è seguito anche dall’Inter ma Paratici potrebbe giocarsi la carta Alex Sandro per convincere Abramovic e portare un po’ di freschezza sulla fascia sinistra dei bianconeri.

Alex Sandro, tra l’altro, nel 2018 venne richiesto anche da Tuchel al PSG, con il tecnico tedesco che è sempre stato un estimatore dell’ex Santos e Porto.