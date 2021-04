Francesca Brambilla e Fabrizia Santarelli: che sfida tra Bona Sorte – Foto

Francesca Brambilla e Fabrizia Santarelli conquistano i fan a colpi di foto sui social: la sfida tra Bona Sorte lascia senza fiato.

Il programma televisivo “Avanti un altro” ha lanciato per questa nuova e storica edizione ben due personaggi che interpretano la Bona Sorte. Per far contenti tutti i gusti, i produttori e gli sceneggiatori del gioco hanno scelto di dare spazio a due modelle, una mora ed una bionda. Quest’ultima, interpretata divinamente da Francesca Brambilla, richiamata nel quiz a grande richiesta del pubblico dopo che alcune voci l’avrebbero voluta fuori dalla trasmissione.

La nuova showgirl dai capelli scuri, invece, è Fabrizia Santarelli. La giovane indossatrice pugliese ha rubato la scena e conquistato i cuori dei nuovi fan, grazie alle sue stupende doti fisiche.

Leggi anche >>> Wanda Nara, il top è stretto e incanta i fan: l’argentina è esplosiva – Foto



Sfida tra Bona Sorte, Francesca Brambilla e Fabrizia Santarelli incantano in costume – Foto

La Bona Sorte bionda ha staccato un po’ la spina ed è in vacanza al mare. Proprio in questi giorni, Francesca Brambilla sta incantando i suoi follower con alcune foto in costume decisamente eccezionali. Il bikini rosso passione fa innamorare i suoi fan, ed è qualcosa che non si può spiegare, per utilizzare le parole della descrizione dell’immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Ma anche la Bona Sorte mora non scherza. La modella ha postato uno scatto affascinante in costume, che esalta le sue forme. I follower sono rimasti letteralmente folgorati dal suo sguardo seducente, e in pochi minuti ha ricevuti grandissime interazioni. Insomma, a distanza i due personaggi di “Avanti un Altro” hanno incantato sui social. Classe, eleganza ed esplosività: i fan del programma restano senza parole.