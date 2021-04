Ibrahimovic, guai in vista: rischia di saltare l’Europeo, il motivo

Zlatan Ibrahimovic sarebbe coinvolto in giro di affari vietati dalle regole di FIFA e UEFA per delle quote azionarie su una compagnia di scommesse: cosa rischia lo svedese.

L’attaccante rossonero rischia di finire in un polverone dalla quale non c’è via d’uscita. La favola del suo ritorno con la Nazionale Svedese e la possibilità di giocare gli Europei potrebbero svanire a causa dei suoi investimenti.

Secondo quanto riportato dai media scandinavi, la compagnia Unknown AB di Zlatan Ibrahimovic detiene circa il 10% delle azioni di un’azienda la quale è azionista di una società di scommesse. Questo sarebbe il vero motivo per il quale il centravanti del Milan in tutti questi anni non avrebbe più giocato con la maglia della Svezia, visto i regolamenti UEFA e FIFA. Ma non è tutto, essendo un co-partner, rischierebbe una lunga squalifica e una multa per aver infranto le regole etiche imposte dall’organo calcistico mondiale.

Ibrahimovic, co-partner di una società di scommesse: la FIFA può sospenderlo per 3 anni

Il quotidiano svedese Aftonbladet avrebbe scoperto che l’azienda di cui è proprietario Zlatan Ibrahimovic detiene le quote azionarie di Gameday Group PLC che a sua volta è azionista di Bethard, un marchio di scommesse con sede a Malta. Quella tra il calciatore e la società di giochi è un legame indiretto. Ma le regole etiche di FIFA e UEFA non consentono ai tesserati di avere rapporti economici di alcun tipo con questo tipo di compagnie. I due organi calcistici vieterebbero agli atleti coinvolti in questi affari di scendere in campo nelle loro competizioni.

Per tale ragione, le gare disputate con il Milan in Europa League e quelle giocate di recente con la Svezia per le qualificazioni della Coppa del Mondo in Qatar, potrebbero essere prese in considerazione per aprire un’indagine. Nel caso in cui ci fosse un illecito da parte del centravanti, rischierebbe una sospensione di massimo tre anni dal calcio e una multa salata di circa 100 mila euro

Al momento, Bethard ha confermato il rapporto economico con la società di Ibrahimovic, ma non ha espresso opinioni a riguardo. Sarà la FIFA a decidere se procedere con indagini e capire se davvero il regolamento sia stato violato dal calciatore. Zlatan trema: gli Europei potrebbero saltare.