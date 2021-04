Zidane, un altro discorso per lanciare i suoi: il Real vuole rifare la storia

Zidane ha preparato al meglio il Real Madrid in vista del ritorno col Liverpool. Come sempre, breve e conciso nel suo discorso.

Il Real Madrid vuole rifare la storia in questa stagione, andando a vincere sia Liga che la Champions League. Per farlo, si è messo in scia di sorpasso in campionato dopo aver battuto il Barcellona nel Clasico, e ha un piede in semifinale dopo aver battuto all’andata dei quarti il Liverpool. Per fare l’impresa, però, Zidane è intervenuto con uno dei suoi discorsi motivazionali.

L’allenatore francese, si sa, è un uomo di poche parole, e quando parla è molto diretto. In allenamento, proprio nell’ultima sessione a Anfield, Zidane ha fatto un piccolo discorso alla squadra chiedendo ai suoi giocatori di mostrare la mentalità da vincenti mostrata all’andata.

Ancora, l’ex giocatore, ha anche detto di mantenere la testa, probabilmente in vista della partita molto fisica a cui li sottoporrà il Liverpool di Klopp. Fatto sta, che il Real Madrid difficilmente sbaglia queste partite, già ben instradate, però il discorso di Zidane vuole tenere i suoi giocatori con i piedi per terra, per farli completare bene il lavoro.

Zidane, quella volta del discorso a Cardiff

Documento inedito pubblicato dal Real Madrid C.F.! Il fine primo tempo della finale di #Cardiff finisce in parità e Zinedine Zidane fa il suo discorso.#sportinmovimento Guarda il video⬇ pic.twitter.com/zxjJYRL6qB — Sport in Movimento (@SinMovimento) February 1, 2018

Il discorso di Zidane avrà certamente caricato a pallettoni ancora di più i suoi calciatori. Altre celebri parole del tecnico del Real, sono state pronunciate nell’intervallo della finale di Champions League contro la Juventus, a Cardiff nel 2017.

In quel caso, il francese rimembrava alla squadra le strategie tattiche fatte in settimana, così da cercare di mettere al rientro in campo, gli avversari in difficoltà maggiormente sia in fase di possesso che di difesa.

Questo, aiutò tantissimo il Real Madrid, che infatti scese in campo molto più convinto rispetto alla Juventus nel secondo tempo. Ciò, anche perché si sa che nello spogliatoio juventino, volarono parole grosse, e forse qualcosa di più tra alcuni giocatori, tra cui Dani Alves e Bonucci, e questo ha distrutto la prestazione della squadra nel resto della finale, poi persa 4-1.

Per Zidane, dunque, quando i momenti pesano un discorso anche conciso e breve ci sta, per ricordare ai giocatori del cosa possono fare e il loro talento. Il Real Madrid, vuole rifare ancora la storia nel 2021, e il tecnico francese sa come motivare i suoi.