Euro 2021, l’UEFA ha deciso su Roma: arriva la conferma

La UEFA ha confermato la disputa di Euro 2021 a Roma, accogliendo la conferma del governo italiano.

Buone notizie su Euro 2021 in Italia. La UEFA, ha confermato la presenza di Roma e dello stadio Olimpico nel torneo di giugno e luglio, che tra l’altro ospiterà la partita inaugurale tra Italia e Turchia.

Una decisione presa tramite la conferma da parte del Governo Draghi, che ha dato disponibilità alla UEFA di giocare le partite a porte aperte, con i tifosi che potranno occupare il 25% della capienza dell’impianto di Roma.

Arriva, quindi, alla fine la tiritera che si stava trascinando da diversi giorni, e che ha visto vacillare la presenza di Euro 2021 a Roma. Le cose, tuttavia, sono andare per il meglio, e stavolta non si può dire nulla di sbagliato sull’operato di CTS, Ministero della Salute, governo italiano tutto, e anche dei vertici del calcio italiano.

Leggi anche >>> Euro 2021, UEFA vuole somministrare i vaccini ai giocatori: il piano

Leggi anche >>> Eredivisie, si alla riapertura degli stadi: il piano del governo olandese

Euro 2021, il programma prosegue

Con la conferma dell’Italia e di Roma con lo stadio Olimpico, Euro 2021 continua il suo programma verso l’inizio del torneo. I tifosi, sono parte necessaria affinché questo abbia successo, e non possono mancare.

Con il riscontro positivo della Città Eterna, adesso sono 9 i luoghi che sicuramente saranno presenti all’Europeo, tra cui: Amsterdam, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Bucarest, San Pietroburgo e Londra. A seconda delle decisioni, tutte queste avranno una differente capienza, che in Russia dovrebbe arrivare addirittura al 50%.

Ci sono, però, situazioni che sembrano simili a quella di Roma, prima della conferma per Euro 2021. Dublino e Bilbao, sono saltate o quasi. La capitale irlandese, è già fuori, la città basca, invece, è oggetto di una contesa tra governo nazionale e regionale, di cui non se ne vede la fine.

Euro 2021, dunque, è stato confermato allo stadio Olimpico di Roma. L’Italia, adesso, deve prepararsi al meglio per ospitare non solo le partite in programma, tra cui quella inaugurale, ma anche i tifosi che possono arrivare non solo dal paese, ma da tutta Europa.