Neymar, il Pallone d’oro si avvicina: che stagione del brasiliano con il PSG

Neymar sta giocando la migliore stagione di sempre e si candida fortemente al Pallone d’oro, ma non è il solo.

Il PSG è arrivato in semifinale di Champions League, dopo aver battuto il Bayern Monaco campione in carica. A svettare, oltre Mbappé, è stato Neymar. Il brasiliano, infatti, al di là degli errori sotto porta e dei legni colpiti, ha trascinato i suoi alla vittoria.

Quella dell’ex Barcellona, è la migliore stagione di sempre. 6 gol in appena 13 partite di Ligue 1, sempre 6 reti ma in 7 match di Champions League, insomma numeri incredibili soprattutto in Europa, e c’è anche la possibilità di alzare vari trofei.

Su tutti, appunto la coppa dalle grandi orecchie, ma anche il trofeo del campionato seppure al momento il PSG è a meno 3 dal Lille, poi la Coppa di Francia e persino la Copa America con il Brasile, che negli effettivi, è la nazionale più forte del Sud America. Insomma, Neymar è pronto per il Pallone d’oro.

Leggi anche >>> Psg-Bayern: Neymar, che sfortuna! Triste record per lui – VIDEO

Leggi anche >>> Psg-Bayern, rimpianti “italiani”: il mercato si muove sugli ex della Serie A

Neymar, per il pallone d’oro ci sarà da lottare

Neymar, quindi, è pronto a vincere tutte queste competizioni, per ricevere il Pallone d’oro, ma non è il solo. Oltre a lui, c’è ovviamente il già citato Mbappé, suo compagno di squadra al PSG. L’attaccante francese, sta giocando meravigliosamente, così come il brasiliano, e anche lui ha un torneo con la nazionale in estate, ovvero Euro 2021 con la Francia.

Non ci sono solo giocatori del PSG, però, in corsa per il Pallone d’oro. Tagliato, forse, fuori Lewandowski a causa dell’uscita dalla Champions League, e anche perché la Polonia poco può fare agli Europei, ecco che dall’Inghilterra spicca un certo Kevin De Bruyne.

Il giocatore del Manchester City, ha in mano il centrocampo di Guardiola, e lo gestisce incredibilmente bene. Le sue prestazioni, riescono a aiutare tutti gli altri 10 calciatori in campo, così da vincere più facilmente le partite. Inoltre la sua nazionale, il Belgio, ha buone opportunità per quel che riguarda Euro 2021, visto che oltre al centrocampista ci sono anche Mertens e Lukaku.

Neymar, dunque, viaggia verso il Pallone d’oro. La sua stagione, tuttavia, non è ancora completa, e dal massimo dei titoli che si possono ottenere, non ne potrebbe arrivare nemmeno uno. L’unica cosa da fare per O’Ney, è quella di continuare a giocare come sta facendo per riuscire a vincere tutto.