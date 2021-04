Valore rosa Chelsea: un boom in Champions e una sorpresa

Fra le quattro semifinaliste in Champions il Chelsea potrebbe essere la sorpresa, e lo è di certo nel valore di una rosa che stupisce. Tuchel ha in mano una fortuna in blues.

Solo 270 minuti. E’ tutto ciò che divide le quattro semifinaliste della Champions dal sogno di portare a casa il trofeo più ambito. Real Madrid, Psg e Manchester City sono 3 certezze, e il Chelsea la squadra forse tenuta meno in considerazione, ma che arriva fra le prime quattro dopo anni di programmazione e scelte coraggiose. Un percorso, quello di Abramovich, che ha garantito al Chelsea un valore della rosa elevato, molto più di quanto si possa pensare.

Gli innesti della passate estate, da Sarr a Mendy, ma soprattutto di Ziyech, Havertz e Werner, hanno garantito al club londinese una crescita esponenziale, nel valore del club e nei risultati in Europa. Una operazione che è costata circa 200 milioni ad Abramovich, ma che nelle mani Tuchel potrebbe trasformarsi in una base importante per creare un nuovo ciclo. La vera sorpresa arriva però confrontando il valore della rosa del Chelsea con quello delle altre tre squadre in lotta per il titolo. I Blues, che nei nomi sembrano un passo indietro rispetto alle altre, non hanno nulla da invidiare. Nei nomi, e nello sviluppo di una squadra che è forse anche più giovane delle altre, e che può trasformare l’operato del club in una fortuna. Sportiva ed economica.

Valore rosa Chelsea: una sorpresa che avvicina i blues alle prime tre d’Europa

Incredibile ma vero. Il valore della rosa del Chesea è più alto di quello del Real Madrid ed è praticamente uguale a quello del Psg. Una crescita che testimonia la qualità del progetto dei Blues, capaci in pochi mesi di lavorare sul mercato puntando elementi esperti, ma anche giovani da valorizzare. Un mix che nei risultati garantisce qualità alle scelte del club. Gli innesti operati dal Chelsea per alzare il livello tecnico si sono tradotti in una semifinale di Champions, e gli acquisti scelti per puntare al futuro hanno già aumentato il valore della rosa. Secondo fonti Transfermarkt, gli inglesi hanno un valore complessivo di 780 milioni di euro. Una cifra che lievita grazie alla crescita di Mount e Reece James, ma anche grazie alle prove della squadra in Europa.

Il valore della rosa del Chelsea è quindi più alto di quello del Real Madrid. Circa 50 milioni di euro più dei blancos, che pagano forse i molti giocatori in avanti con l’età. Pedine come Benzema, Ramos, Marcelo, Modric, che saranno decisive nelle semifinali ma che non porterebbero grandi risorse in caso di cessione. E’ proprio questo il segreto del Chelsea. Puntare ai risultati senza però tralasciare la crescita del club. E la semifinale contro Zidane di sicuro darà un responso su chi ha lavorato meglio.