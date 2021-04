Napoli, svelate le maglie Kappa-Burlon: la reazione dei tifosi – Foto

Sono state svelate sui social le maglie del Napoli nate dalla collaborazione tra Kappa e Burlon: manca l’ufficialità, ma i tifosi diffondono già la propria opinione sui social.

Come noto da qualche giorno, il Napoli avrebbe stretto una collaborazione con un’azienda di moda per il suo kit di gioco a dir poco stravagante. Non è arrivata nessuna ufficialità da parte della società partenopea, ma neanche smentite.

Il club azzurro sarebbe pronto a scendere in campo con una maglia speciale, forse sin da subito. Sul web impazzano le immagini dei modelli con le divise realizzate ad hoc per il Napoli, nate dalla collaborazione tra Kappa e Marcelo Burlon. Quest’ultimo è un imprenditore della moda, che negli ultimi anni ha raggiunto grandi successi. Ora l’occasione di sfondare anche in ambito calcistico, assieme alla partnership con lo sponsor tecnico italiano degli azzurri

Napoli, le due maglie nate dalla collaborazione Kappa-Burlon – FOTO

Social invasi da qualche ora da commenti e condivisioni delle divise che la squadra capitanata da Lorenzo Insigne potrebbe sfoggiare sin dalla prossima domenica. Infatti, alcuni rumors vorrebbero che gli azzurri indossassero le nuove maglie proprio contro l’Inter, in occasione della prossima gara di campionato. I kit sarebbero due: il primo principalmente giallo e l’altro nero. Entrambi hanno come segno inconfondibile il marchio di fabbrica dell’imprenditore argentino: le ali di un uccello attorno al girocollo.

Le nuove maglie del Napoli realizzata da Kappa e Burlon fanno parte di una serie di gadget che saranno evidentemente vendute negli store. Infatti, secondo qualche video che gira sul web, è stato ideato dalle due aziende anche un pallone, tuta e zaino.

Tra i tifosi qualcuno apprezza, altri un po’ meno. Sono divise molto particolari, simili a quelle create negli anni da Pharrel Williams per la Juventus, oppure dall’ultima del PSG completamente rosa.

Non piaceranno a tutti, ma per il Napoli si tratta di un grande passo avanti Questa collaborazione con Marcelo Burlon è seconda solo a PSG-Jordan pic.twitter.com/Qcm68gIibY — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) April 15, 2021

Ovviamente, c’è anche chi commenta ironicamente. La nuova divisa non è certamente elegante e classica. Forse un po’ spinta, qualcuno suggerisce un termine: “Tamarra“.